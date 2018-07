China deve elevar imposto sobre combustíveis A China anunciou uma grande reforma no sistema de fixação de preço do petróleo hoje, propondo um imposto sobre combustível que entrará em vigor em 1º de janeiro. A agência oficial de notícias Xinhua disse que a China irá aumentar condicionalmente o tributo sobre o consumo de gasolina e diesel, dentro do plano de reforma. A China irá elevar o imposto sobre o consumo de gasolina em 0,2 yuan por litro para 1 yuan (US$ 0,14) e o tributo sobre o consumo de diesel em 0,1 yuan por litro para 0,8 yuan (US$ 0,11), informou a Xinhua. A agência não citou mais detalhes sobre mudanças nos preços de gasolina e diesel. O governo pretende comentar sobre o plano entre 5 e 12 de dezembro. As informações são da Dow Jones.