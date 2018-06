China diz que vai reagir a novas medidas tarifárias dos EUA

A China planeja impor medidas tarifárias contra os Estados Unidos de tamanho e intensidade similares às novas tarifas norte-americanas em resposta ao anúncio de Donald Trump, em meio a uma disputa comercial entre os dois países.

As declarações do Ministério do Comércio chinês foram feitas logo após anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de que os EUA adotarão uma tarifa de 25% sobre US$ 50 bilhões em bens da China relacionados a propriedade intelectual e tecnologia, prometendo mais taxas se a China adotar medidas retaliatórias.

“A China não quer uma guerra comercial, mas o lado chinês não tem opção a não ser se opor fortemente a isso, devido ao comportamento míope dos Estados Unidos que afetará ambos os lados”, disse o Ministério do Comércio em seu site.