China diz ter encontrado coronavírus em embalagem de carne bovina brasileira

A cidade chinesa de Wuhan comunicou nesta sexta-feira, 13, que detectou o novo coronavírus em embalagem de um lote de carne bovina de um carregamento de agosto da Marfrig. Os testes em alimentos congelados foram intensificados nesta semana na região, como parte de uma campanha nacional.

A Comissão Municipal de Saúde de Wuhan disse em um comunicado em seu site que encontrou três amostras positivas na parte externa de embalagens de carne bovina congelada e desossada do Brasil. A carne bovina entrou no país pelo porto de Qingdao em 7 de agosto e chegou à cidade de Wuhan em 17 de agosto, onde permaneceu em um frigorífico até recentemente. O novo coronavírus apareceu pela primeira vez em Wuhan no ano passado e se espalhou pelo mundo.

O código de registro do exportador do embarque da carne bovina era 2015, informou a comissão, que se refere a uma fábrica de propriedade da Marfrig Global Foods, segundo pesquisa da agência de notícias Reuters. A Marfrig informou que não vai comentar o assunto.

Mais de 100 funcionários na instalação de Wuhan foram submetidos a testes, segundo a comissão, e 200 amostras ambientais foram coletadas.

Depois de tomar medidas drásticas para controlar a propagação do vírus na população este ano, a China começou no final de junho a testar também alimentos importados.

Em setembro, encontrou apenas 22 amostras positivas de quase 3 milhões, mas, com a descoberta de alguns trabalhadores portuários infectados com o vírus, a comissão intensificou os testes e a desinfecção das importações de alimentos. As autoridades chinesas também encontraram o coronavírus na embalagem da carne bovina argentina esta semana e outra amostra de carne bovina importada foi considerada positiva em Shandong.

A China é o maior comprador mundial de carne bovina e o Brasil e a Argentina são seus maiores fornecedores.

Em agosto, quando a China informou que amostras de asas de frango compradas do Brasil tinham traços do novo coronavírus, infectologistas ouvidos pelo 'Estadão' praticamente descartaram a hipótese de infecção via alimento.