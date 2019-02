China e EUA chegaram a consenso prévio sobre disputa comercial, diz agência de notícias

Autoridades de alto escalão da China e dos Estados Unidos chegaram a um consenso prévio sobre os principais assuntos da disputa comercial entre os dois países durante os dois dias de discussões que se encerraram nesta sexta-feira, 15, em Pequim, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Os dois lados "trabalharão duro" para chegar a um acordo comercial, afirmou a agência.

A Xinhua também confirmou que as negociações entre americanos e chineses terão continuidade em Washington na próxima semana.

Casa Branca confirma continuidade do diálogo

Ao confirmar, em comunicado, que delegações dos Estados Unidos e da China darão continuidade às tratativas comerciais na semana que vem, em Washington, a Casa Branca informou que as próximas reuniões terão comparecimento de autoridades "em níveis ministerial e vice-ministerial".

Durante a série de reuniões transcorrida desde a última segunda-feira, 11, em Pequim, houve a presença do secretário do Tesouro e do representante comercial americanos, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer, e, pelo lado chinês, do vice-premiê Liu He e até do presidente Xi Jinping, nesta sexta-feira. "As conversas também tiveram trocas técnicas extensas entre as equipes profissionais de ambos os países", afirma o governo dos EUA em nota à imprensa.

Para a próxima rodada de negociação, na capital americana, a Casa Branca diz esperar ver "progresso adicional". "Ambos os lados continuarão trabalhando em todas as questões pendentes antes do prazo de 1º de março de 2019 para um aumento da tarifa de 10% sobre certos bens chineses importados", aponta. "Autoridades dos EUA e chinesas concordaram que quaisquer compromissos serão anunciados em um Memorando de Entendimento entre os dois países."

Sobre as tratativas em Pequim ao longo da atual semana, Washington afirma que o seu foco recaiu sobre transferência forçada de tecnologia, direitos de propriedade intelectual, roubo cibernético, agricultura, serviços, barreiras não tarifárias e câmbio. "Os dois lados também discutiram as compras pela China e bens e serviços dos EUA para reduzir o grande e persistente déficit comercial bilateral dos EUA com a China."