China inaugura aeroporto com maior terminal do mundo

PEQUIM - O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou o Aeroporto Internacional Daxing nesta quarta, 23, poucos dias antes do 70º aniversário de governo do Partido Comunista. O local, que possui o maior terminal do mundo, foi construído em menos de cinco anos ao custo de US$ 63 bilhões (R$ 263,4 bilhões) para atender 72 milhões de passageiros por ano até 2025.

LEIA TAMBÉM > BC da China diz que não tem pressa para aliviar política monetária de forma agressiva

É o segundo aeroporto internacional na capital, Pequim, e está localizado ao sul da cidade. Espera-se que, assim, alivie a pressão sobre o Aeroporto Internacional localizado ao norte, cuja superlotação costuma resultar em atrasos.

Existe um terceiro aeroporto em Pequim, o Nanyuan, para voos domésticos, mas o governo diz que será desativado assim que o Daxing entrar em operação.

O primeiro voo comercial foi realizado pela China Southern Airlines em direção à província de Guangdong, no sul do país.

Com a forma de uma fênix - ou uma estrela-do-mar para alguns -, o aeroporto foi projetado pela arquiteta iraquiana Zaha Hadid.