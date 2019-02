China luta para reformar a economia

Nas duas últimas semanas negociadores chineses e americanos se reuniram para conversações em Pequim e Washington com o objetivo de encerrar o conflito comercial entre os dois países antes de 1.º de março, quando os EUA elevarão as tarifas sobre produtos chineses ou talvez seja permitido que as conversações se estendam por mais tempo. Em jogo está uma das questões mais relevantes do século 21: a trajetória da economia chinesa, avaliada em US$ 14 trilhões.

Embora o presidente Donald Trump tenha iniciado a guerra comercial, praticamente todos nos EUA concordam que o capitalismo estatal da China faz do país um mau participante dentro do sistema comercial global e uma ameaça à segurança. Muitas nações na Europa e na Ásia concordam com isso. Na base dessas queixas está o papel do governo da China, que canaliza capital barato para as companhias estatais, intimida as empresas privadas e viola os direitos das estrangeiras. Em consequência, a China distorce os mercados internos e externos.

A reação mais dura se verifica no momento em que o modelo de endividamento da China, o enorme investimento e a condução estatal têm resultado em retornos cada vez menores. O crescimento do país neste trimestre deve cair para 6%, o pior resultado em quase três décadas. Muitos suspeitam que a porcentagem real é ainda menor. Ao abrir a economia e frear o Estado, Xi Jinping, o líder autocrata chinês, conseguiria impulsionar o desempenho dentro das suas fronteiras e ter uma recepção menos hostil externamente.

Seus líderes podem se vangloriar. O partido comandou um dos grandes sucessos da história. Desde 1980, a economia cresceu a uma taxa anual de 10% e quase 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Um país que lutou para prover seu alimento é hoje o maior fabricante do mundo. Seus sistemas ferroviários são superiores aos dos EUA e suas universidades de elite causam admiração no campo das ciências.

Mas desde que Xi assumiu o poder, em 2013, a China retrocedeu em alguns aspectos. Há duas décadas era possível, e até sensato, imaginar que o país gradativamente liberaria os mercados e os empresários para assumirem um papel mais importante. Mas desde então, o Estado apertou seu cerco. A quota dos novos empréstimos bancários para as empresas estatais aumentou de 30% para 70%. O exuberante setor privado foi reprimido.

Os órgãos reguladores interferem no mercado acionário, a análise crítica é sufocada e, desde uma desvalorização monetária equivocada em 2015, os fluxos de capital são policiados. Xi tem ignorado o conselho de Deng Xiaoping para “esconder suas capacidades e aguardar o seu momento”, lançando seu projeto Made in China 2025, uma tentativa de usar a direção estatal para dominar os setores de alta tecnologia. Isso alarmou o resto do mundo embora ainda tenha de produzir resultados.

Mas não se engane, a abordagem de Xi pode persistir por algum tempo. Quando a economia desacelera, estímulo é injetado. Em janeiro, os bancos ampliaram os empréstimos em US$ 477 bilhões, um novo recorde. Mas as mudanças estruturais vêm atuando contra a China. A população em idade ativa diminui, o investimento está em 44% do PIB. À medida que os recursos são absorvidos por projetos inúteis e empresas estatais ineficientes, o crescimento da produtividade cai. Agora que o endividamento disparou, os juros a serem pagos serão equivalentes a quase três quartos dos novos empréstimos.

Freio. A dura reação externa pode se tornar mais um freio. À medida que aumentam as barreiras comerciais, a China não poderá depender do resto do mundo para crescer. Sua participação nas exportações mundiais dificilmente subirá acima dos 13% atuais. Suas maiores e mais sofisticadas empresas, como a Huawei, são vistas com desconfiança nos mercados ocidentais. Xi prometeu um “grande rejuvenescimento”, mas o que se observa é um crescimento menor, mais endividamento e isolamento tecnológico.

Os líderes chineses subestimaram as frustrações que estão por trás da guerra comercial. Eles imaginaram que os EUA poderiam ser abrandados com artimanhas para reduzir o déficit comercial e que a disputa acabará quando Trump deixar o governo. Na verdade, os negociadores americanos, com o apoio do Congresso e do establishment empresarial, demandaram mudanças profundas da economia da China. A oposição Ocidental ao modelo chinês sobreviverá a Trump.

Para enfrentar a hostilidade externa e a fragilidade interna, Xi deve começar a limitar o papel do Estado na alocação de capital. Os bancos e os mercados financeiros precisam operar livremente. Empresas estatais debilitadas devem ser fechadas. Os poupadores devem ter permissão para investir no exterior de maneira que os preços desses ativos reflitam a realidade e não a repressão financeira. Se o dinheiro fluir para onde é produtivo fica mais difícil sustentar a acusação de que a economia é deslealmente manipulada e o crescimento da insolvência perderá fôlego.

Xi necessita também moderar a política industrial chinesa. Seria um exagero achar que ele privatizará suas 150.000 empresas estatais. Mas ele deveria imitar Cingapura onde um órgão chamado Temasek detém as ações das estatais dando a elas autonomia e ao mesmo tempo exigindo que operem de modo tão eficiente quanto o setor privado. Os gastos no âmbito da política industrial devem passar dos programas grandiosos, como o Made in China 2025, para o financiamento de pesquisa básica.

Finalmente, a China tem de proteger os direitos das companhias estrangeiras. Dentro do país isso significa dar aos estrangeiros pleno controle das subsidiárias, inclusive dos seus segredos tecnológicos. Além das suas fronteiras, isso significa respeitar a propriedade intelectual.

Hoje essas reformas parecem ser uma perspectiva remota. Mas eram aceitas pelos tecnocratas da China há uma década. E são populares dentro do país. Os dirigentes empresariais e autoridades do alto escalão dizem que querem essa pressão americana para fazer Xi entender isso, o que eles não conseguem fazer. Sob o comando de Xi, a China está presa num ciclo prejudicial de crescimento letárgico, endividamento, controle estatal e hostilidade externa. Uma China mais liberal economicamente no final será mais rica e com menos inimigos. Está na hora de ele mudar de direção. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO