China não estabelecerá meta para o PIB em 2020, aponta primeiro-ministro

PEQUIM - O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o governo não fixará uma meta para o PIB em 2020, num reconhecimento dos desafios que a segunda maior economia do mundo enfrenta durante o combate à pandemia do novo coronavírus.

A falta de uma meta de crescimento oficial - essa é a primeira vez desde 1994 que Pequim não divulga uma meta numérica - vem após a China reportar um ganho de 6,1% no PIB ano passado, o menor em quase três décadas, embora dentro do intervalo da meta, que ia de 6,0% a 6,5%.

O anúncio também vem após um primeiro trimestre de 2020 em que a China reportou sua primeira contração econômica em mais de quatro décadas, recuando em 6,8% ante um ano antes.

Num boletim anual do governo divulgado na sessão de abertura do Congresso Nacional do Povo, Li disse que Pequim pretende manter a inflação no preço ao consumidor em cerca de 3,5% em 2020, mais do que a meta do ano passado, de cerca de 3%.

Empregos

Li disse também que o governo planeja criar 9 milhões de novos empregos em 2020, menos do que a meta do ano passado, de 11 milhões de novos empregos. Ano passado, segundo dados oficiais, a China superou a meta ao criar 13,52 milhões de novos empregos.

O governo também pretende limitar a taxa de desemprego urbana a 6% em 2020, superior à do ano passado. A taxa de desemprego urbano na China ficou em 5,2% no final de 2019, antes de saltar para um recorde de 6,2% em fevereiro devido aos choques do novo coronavírus. Em abril, a taxa ficou em 6,0%./FONTE: DOW JONES NEWSWIRES