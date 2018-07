China notifica formalmente OMC sobre tarifas retaliatórias contra os EUA

GENEBRA - A China notificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) de que está impondo tarifas retaliatórias equivalentes a 611,5 milhões de dólares sobre importações dos Estados Unidos que somam 2,75 bilhões de dólares, incluindo carne de porco, nozes e etanol, em resposta às sobretaxas dos EUA sobre as importações de aço e alumínio, mostrou um documento da OMC.

O documento, com data de quinta-feira mas publicado somente depois do feriado da Páscoa, veio depois que a China disse no domingo que tinha elevado tarifas em até 25 por cento sobre 128 produtos dos EUA, escalando a disputa entre as duas maiores economias do mundo.

A China cumpriu seu dever legal de notificar a OMC e outros Estados-membros de suas medidas retaliatórias.