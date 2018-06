China quer criar sua própria moeda digital

HONG KONG - O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Zhou Xiaochuan, disse nesta sexta-feira, 9, que a instituição está trabalhando com parceiros para criar a própria moeda digital.

Em coletiva de imprensa durante o Congresso Nacional do Povo da China, Zhou ressaltou, no entanto, que o BC chinês não "gosta de produtos especulativos nem é favorável a produtos que possam vir a sê-lo".

"Os produtos financeiros devem servir a economia real e estar seguros, e é nesta linha que estamos trabalhando. O futuro das regras de criptomoedas dependerá de avaliações", afirmou. /Dow Jones Newswires.