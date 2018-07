China quer quadruplicar PIB per capita em 20 anos A China vai quadruplicar, por volta de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita em relação ao de 2000, afirmou o vice-premiê Zeng Peiyan. No Fórum Econômico Mundial, ele afirmou que a meta será atingida por meio da manutenção do crescimento econômico, da execução de políticas fiscais prudentes e do desenvolvimento de novos produtos para os mercados globais. Ele também declarou que a intensidade de energia do país em 2010 será 20% menor que a de 2005 e que as emissões de carbono cairão em cerca de 10% na mesma base de comparação. As informações são da Dow Jones.