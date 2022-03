Brasil volta a ter aumento na exportação de carnes à China, que retoma compras

O Brasil registrou um aumento de 18,4% no volume e 59,5% na receita das vendas de carne bovina para a China no primeiro bimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). O país asiático representa hoje 41% das exportações brasileiras dos derivados do produto.

A alta nas vendas acontece poucos meses após a suspensão das exportações de carne bovina para a China em setembro do ano passado, devido a dois casos atípicos do “mal da vaca louca”. O retorno só aconteceu na metade de dezembro.

Só em fevereiro, o Brasil exportou cerca de 182,3 mil toneladas de carnes e derivados, o que impulsionou um aumento de 77% na receita e 47% no volume em comparação com o mesmo mês no ano anterior.