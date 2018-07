China tomará 'medidas adicionais' para compensar tarifas dos EUA

O Ministério de Comércio da China (Mofcom, na sigla em inglês) emitiu um comunicado nesta quarta-feira, 18, em que aponta que irá tomar medidas adicionais para equilibrar a perda de lucros causada pelas ações comerciais americanas com tarifas sobre aço e alumínio.

As medidas a serem adotadas, de acordo com o ministério, são legítimas "e estão em conformidade com as regras multilaterais de comércio".

O Mofcom alertou, ainda, que as ações adotadas pelos Estados Unidos em tarifas sobre aço e alumínio importados são "um dano às regras multilaterais de comércio e prejudicam os direitos legítimos e os interesses dos membros da Organização Mundial de Comércio (OMC)".

A China também se disse disposta a trabalhar com os membros relevantes "para salvaguardar o sistema de comércio multilateral". Na segunda-feira, o ministério chinês entrou com uma reclamação na OMC em relação à lista de tarifas propostas por Washington sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses.