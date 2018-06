China vai impor tarifas de até 34% ao frango brasileiro

PEQUIM - A China vai impor tarifas para o frango de corte brasileiro a partir deste sábado, 9, afirmou o Ministério do Comércio do país após descobrir, em uma decisão preliminar, que a indústria doméstica foi substancialmente prejudicada pelas importações de produto brasileiro.

As medidas devem prejudicar os negócios externos de gigantes nacionais dos alimentos como a Seara, controlada pela JBS, e a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão.

A decisão chega num momento difícil para a indústria do frango no Brasil, que ainda se recupera de um recente escândalo de segurança alimentar. E também ocorre enquanto os Estados Unidos pressionam para recuperar acesso ao mercado chinês de frango, dentro das atuais discussões de tarifas comerciais. Em fevereiro, o Ministério do Comércio da China removeu uma tarifa sobre frangos importados dos EUA.

O presidente americano, Donald Trump, tem imposto tarifas a produtos de diversas partes do mundo, mas elegeu o superávit comercial chinês como alvo prioritário das mudanças que a Casa Branca está fazendo em sua política comercial.

Empresas chinesas que compram frango brasileiro serão obrigadas a fazer depósitos, em dinheiro, de 18,8% a 34,4% do valor das aquisições, frisou o ministério em um comunicado. Segundo a decisão, a penalidade impostas à Seara ficará em 18,8%, enquanto o depósito exigido da BRF será de 25,3%.

Participação ampliada. O Brasil contribuiu com mais de 50% das vendas de frango de corte à China, o segundo maior consumidor do produto no mundo, entre 2013 e 2016. O dado foi fornecido pelo próprio ministério, quando anunciou a investigação sobre o tema, em agosto do ano passado. Em 2017, a fatia brasileira nas vendas de frango à China teria superado a marca de 50%.

“Durante o período da investigação de danos, a quantidade de produtos importados e a participação de mercado brasileira continuou a crescer, enquanto os preços de produtos domésticos similares foram drasticamente reduzidos, causando sérios danos a indústrias domésticas”, disse o ministério.

O governo afirmou que, ainda que exista uma tendência positiva em algumas regiões para a indústria doméstica, os preços de venda e os lucros caíram, enquanto os estoques subiram, fazendo o setor operar no prejuízo. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS