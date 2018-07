Chrysler prepara pedido de concordata A montadora Chrysler contratou o escritório de advocacia Jones Day como consultora para um eventual pedido de concordata, segundo o jornal ?Wall Street Journal? (WSJ), citando fontes familiarizadas com o tema. A co-diretora da Jones Day, Corinne Ball, está trabalhando no caso, mas se negou a comentar o assunto. O porta-voz da Chrysler não foi encontrado. O movimento sugere que a Chrysler está se preparando para um iminente fracasso financeiro, caso fracassem seus esforços para convencer o Congresso a aprovar um pacote de ajuda federal. A Chrysler, controlada pelo fundo de private equity Cerberus Capital Management, informa que precisa de US$ 7 bilhões antes do fim do ano. As três grandes montadoras de Detroit estão pedindo ao Congresso dos EUA US$ 34 bilhões em financiamento imediato. A General Motors diz que precisa de US$ 4 bilhões até o fim deste mês. A Ford Motor, que tem uma posição de caixa levemente melhor - depois de ter hipotecado quase todos os seus ativos, em 2006 -, pretende uma linha de crédito de US$ 9 bilhões que espera não usar. Corinne trabalhou em outras concordatas do setor automotivo, como a da autopeças Dana, e em muitos casos envolvendo a United Auto Workers (UAW), sindicato dos metalúrgicos da indústria automobilística dos EUA.