Cinco motos ideais para trabalhar como entregador

Versão de entrada da moto mais vendida do País, a Start foi feita para quem procura a confiabilidade da linha CG 160, mas não quer gastar muito. Ela tem o mesmo motor de 162,7 cm³ e 14,9 cv de potência das outras integrantes da família, mas roda só com gasolina. A partida elétrica e os freios CBS também estão presentes no modelo. Vale destacar ainda o painel digital com marcador de combustível e hodômetros (total e parcial). Com suspensões robustas (135 mm de curso) e rodas de 18 polegadas, a Start tem a robustez necessária para encarar a pauleira do dia a dia.

Ficha Técnica

Motor: Um cilindro, 162,7 cm³

Combustível: Gasolina

Tanque: 14,6 litros

Peso: 115 kg a seco

Preço: R$ 9.444*

CG 160 Cargo

Projetada para o trabalho, a CG 160 Cargo vem equipada com bagageiro que suporta até 20 kg e facilita a instalação de um baú ou a fixação de caixas, e até as suspensões são reforçadas para aguentar o peso das entregas. Outro diferencial é o cavalete central de série, que ajuda a estacionar a moto com mais estabilidade. No restante, é semelhante à CG 160 Fan. Tem motor bicombustível de um cilindro, 162,7 cm³ e produz mais de 15 cv de potência quando abastecida com etanol. Vale destacar ainda as rodas de liga leve e o freio a disco na dianteira, com sistema combinado (CBS).

Ficha Técnica

Motor: Um cilindro, 162,7 cm³

Combustível: Etanol/Gasolina

Tanque: 16,1 litros

Peso: 119 kg a seco

Preço: R$ 10.713*

Honda NXR 160 Bros

Quem precisa de um conjunto ciclístico robusto para trabalhar tem na NXR 160 Bros a melhor opção. Não à toa é o modelo mais vendido da categoria trail e a terceira moto mais vendida do Brasil. Equipada com suspensões de curso longo, roda aro 19 na dianteira e pneus de uso misto, a Bros 160 pode até encarar uma estradinha de terra nas entregas por aí. Ela vem com freios a disco na frente e atrás e, claro, conta com sistema CBS. O motor é o mesmo da família CG, bicombustível, que faz mais de 40 km/l. Com assento largo e o completo painel digital blackout, a Bros 160 tem conforto até para uma viagem mais longa nas horas de lazer.

Ficha Técnica

Motor: Um cilindro, 162,7 cm³

Combustível: Etanol/Gasolina

Tanque: 12 litros

Peso: 121 kg a seco

Preço: R$ 13.247*

* Preços públicos sugeridos. Frete não incluso.