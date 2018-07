Citigroup reduz previsão de PIB dos EUA e vê leve recessão O Citigroup reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico para os Estados Unidos em 2008 e previu uma "leve, mas prolongada" recessão. A economia está sendo afetada pelas condições financeiras mais apertadas, custos de energia maiores e fraqueza em todo o setor de moradia, disse o economista Steven Wieting em uma nota de pesquisa. O banco prevê expansão do PIB dos EUA no quarto trimestre de 2008 de 1,2 por cento contra o mesmo período do ano anterior, em baixa na comparação com os 2,4 por cento previstos anteriormente. A previsão para a taxa de desemprego é de 6 por cento ante os 5 por cento de dezembro de 2007. "A despeito de definições acadêmicas, nós chamamos isso de recessão. 'Leve, mas prolongada' parece mais provável do que 'rápida e profunda"', declarou Wieting. As quedas de lucros, que em 2007 foram restritas a empresas dos setores financeiro e de empresas voltadas ao consumidor, terão base mais ampla neste ano, disse o Citigroup. (Reportagem de Ros Krasny)