Citigroup registra prejuízo de US$9,83 bi no 4o trimestre O Citigroup reportou nesta terça-feira seu primeiro prejuízo trimestral desde sua criação em 1998, atingido pelas baixas contábeis devido à crise relacionada às hipotecas de risco e outros débitos. O banco revelou ainda que reduziu seus dividendos trimestrais em 41 por cento e levantou 14,5 bilhões de dólares em oferta de securities preferenciais conversíveis. O prejuízo líquido total do maior banco dos Estados Unidos foi de 9,83 bilhões de dólares. A perda por ação foi de 1,99 dólar por ação. Analistas consultador pela Reuters Estimates previam uma perda por ação de 1,01 dólar. REUTERS RB VS