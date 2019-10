Clareza sobre acordo para o Brexit trará alívio à economia global, diz presidente do Banco Mundial

WASHINGTON - O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse na quinta, 17, que a clareza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, reforçará as perspectivas de crescimento global, ajudando tanto os países ricos quanto os em desenvolvimento. “Se houver clareza nessa perspectiva, isso ajudará bastante o ambiente de crescimento”, disse Malpass a repórteres durante as reuniões anuais, em Washington, do FMI e do Banco Mundial, depois que a UE e o Reino Unido anunciaram terem chegado a um acordo provisório.

Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), chamou o acordo de “boa notícia”, e disse esperar que a vontade de concluir o acordo “seja mantida no geral”.

Georgieva disse que o FMI estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido aumentaria de 3,5% a 5% menos se saísse da União Europeia sem um acordo, enquanto tal medida deve reduzir 0,5% do PIB da União Europeia.

Mesmo com um acordo, o PIB britânico deve cair 2%, disse Georgieva, embora tenha destacado que grande parte desse impacto já foi absorvido por conta do longo período desde a votação do Reino Unido para deixar o bloco em 2016.