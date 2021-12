Claro fechará 2021 com 1 milhão de aparelhos 5G

Claro deve fechar 2021 com pelo menos 1 milhão de aparelhos compatíveis com 5G, de acordo com o CEO da operadora, Paulo César Teixeira. O cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indica que a nova geração de internet móvel tem até julho do ano que vem para começar a funcionar nas capitais do Brasil. As operadoras, no entanto, tentam antecipar essa data e disponibilizar o 5G ainda no final deste ano.

Se comparada ao 4G, a nova tecnologia tem velocidade até 50 vezes maior na taxa de transmissão de dados, e latência (tempo de resposta entre a solicitação de um dado e o retorno da rede) até 30 vezes menor.

Com investimentos de R$ 1,7 bilhão, a Claro garantiu em leilão da Anatel a outorga das frequências de 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, ampliando a quinta geração para faixas exclusivas. Teixeira alerta que agora o mais importante é o governo conseguir a liberação das faixas para que os investimentos em infraestrutura aconteçam dentro do prazo (veja quadro). “Queremos ajudar nisso, mas precisamos de celeridade”, ressaltou.

O aporte bilionário no leilão garantiu a presença da Claro nas frequências de maior potencial de desenvolvimento de um ecossistema 5G. “O governo também está de parabéns por ter realizado a concorrência com um caráter não arrecadatório”, elogiou Teixeira.

Como vai funcionar

A faixa 3,5 GHz é a mais usada no mundo para 5G e a mais adequada para lançamento dos serviços nos grandes centros, pois entrega maior velocidade de navegação aos usuários. Ao lado de Vivo e TIM, a Claro conquistou um dos lotes que abrange todo o território nacional.

“Nessa frequência será possível oferecer uma largura de banda (espécie de estrada por onde trafegam os dados) da ordem de 100 MHz, que é o padrão internacional”, explica Teixeira.

Com isso, a rede garante taxa de transmissão de dados de 40 a 50 vezes mais rápida do que as 4G atuais e latência em torno de 4 a 5 milissegundos, 20 a 30 vezes inferior à anterior (leia mais nessa página).

A faixa de 2,3 GHz pode ser usada para 4G, 4.5G e 5G. Ela possibilita a complementaridade e estabilidade do sinal. Isso garante uma velocidade constante de navegação e também a ampliação do alcance dos serviços. A Claro garantiu essa faixa nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul e no estado de São Paulo.

Metade dos clientes que possuem aparelhos 4G tem compatibilidade com 2,3 GHz. O diretor de Tecnologia da Claro, André Sarcinelli, informou que quem tem aparelhos nessa faixa poderá operar no 4.5G, “que já apresenta uma performance muito superior”.

Futuramente, essa frequência poderá ser liberada apenas para o 5G, “e o mesmo equipamento (rádios, torres e antenas) que está instalado será migrado via software”, explicou Sarcinelli. “É uma migração bem tranquila e pode ser feita antena a antena, não um deployment da rede toda. Vamos realizar as mudanças conforme houver uma maior penetração dos terminais 5G.”

Teixeira complementa dizendo que os terminais 5G previstos para o fim deste ano na rede Claro também são compatíveis com o chamado 5G non-standalone (faixa não exclusiva, ou seja, que recebe não só a rede da nova tecnologia).

As faixas non-standalone já estão no ar em algumas capitais desde meados de 2020 por meio do compartilhamento dinâmico de frequências com o 4G. Elas já oferecem uma performance de 20% a 30% superior em velocidade em relação ao 4G, e continuará no ar nas faixas de 2,3 GHz, complementando a cobertura do 5G SA (standalone, em frequência exclusiva) em 3,5 GHz.

Da faixa de 26 GHz (ondas milimétricas), a Claro conquistou no leilão um lote nacional que poderá ser explorado por 20 anos. Essa frequência é de curto alcance e requer a instalação de uma infraestrutura robusta de fibra, rádios e torres. Também apresenta uma largura de banda de 400 MHz, com alta velocidade de dados. É ideal para a criação de soluções 5G para aplicações no agronegócio, na indústria 4.0, na saúde e na mídia. “É a frequência do futuro, mas nada impede que se encontrem aplicações para ela também no presente”, indicou Teixeira.

Operadoras devem subsidiar vendas no Natal

Consumidores que queiram experimentar logo o potencial do 5G em suas mãos poderão, em breve, contar com uma oferta de aparelhos mais acessíveis no mercado brasileiro. Entre as grandes operadoras, a Claro é uma das que vem se aproximando das fabricantes com a proposta para que disponibilizem produtos de gama mais média, de acordo com o CEO da operadora, Paulo Teixeira.

“Estamos reforçando que queremos produtos 5G, mas que não tragam somente os produtos mais caros, de R$ 5 mil ou R$ 10 mil. E tivemos parcerias muito boas; a Motorola foi uma das fabricantes que veio com uma boa perspectiva”, afirmou o executivo.

Ele informou que há cerca de 40 marcas de smartphones que estão fabricando aparelhos 5G hoje já no mercado brasileiro.

Para o Natal, a ideia é investir na venda subsidiada ou parcelada de smartphones na faixa de R$ 2 mil. “O que tenho escutado da indústria em geral, dos parceiros e do mercado de varejos é que já há uma procura pelo 5G. É aquela história: você quer comprar um carro novo, vai querer o modelo 2022 e não o 2021, né?”, exemplificou o presidente da Claro.

Nova rede móvel de internet demandará troca de chip nos celulares

Smartphones com a tecnologia 5G estarão disponíveis para compra ainda este ano

As primeiras redes 5G standalone (frequências exclusivas) devem começar a funcionar nos próximos dias na faixa de 3,5 GHz nas capitais brasileiras de maior população. De acordo com Márcio Carvalho, CMO da Claro, a implantação da denominada quinta geração pura vai marcar o início da construção de um ecossistema dedicado de aplicações e serviços.

“Quando tivermos o core da rede standalone, precisaremos de um chip novo no celular”, informou. “Aí já haverá uma logística adicional, e evoluiremos os planos conforme a gente tiver maturidade nas aplicações”, complementou.

Enquanto a rede de frequência exclusiva não é implementada, os planos que possuem acesso integrado poderão operar no 5G. Os planos em frequências compartilhadas com o 4G funcionam há pouco mais de um ano em algumas áreas das cidades de Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.

“Atualmente, a pessoa, tendo um terminal compatível, não precisa trocar chip, nada disso, para acessar o 5G”, explica o executivo. “Já é uma experiência de muito maior velocidade, por meio da tecnologia chamada DSS (compartilhamento dinâmico de frequências).”

Em áreas como a Avenida Paulista, por exemplo, com o 5G DSS, já é possível obter velocidades de navegação superiores a 150 MBps, mais do que a entregue por um bom plano de banda larga residencial, mas ainda aquém dos 2 GBps que o 5G puro é capaz de entregar.

A expectativa é a de que, acompanhando o crescimento do parque de terminais, a operadora passe a oferecer pacotes 5G direcionados, valendo-se das características de ‘fatiamento’ da rede (network slicing). Na prática, o 5G permite a existência de “redes dentro da rede”. Por exemplo, entregará mais velocidade quando houver a necessidade de assistir a um conteúdo por streaming. Também entregará menos latência para uso na medicina, Indústria e nas cidades inteligentes.

Outra aposta é a conectividade de alta velocidade suporte, o chamado metaverso, ambiente que mescla experiências reais e virtuais aplicadas por dispositivos conectados, grande aposta de grandes empresas de tecnologia, como a Meta, segundo o executivo. “Isso precisa de muita capacidade porque até hoje não existiu, por conta das restrições. Então o 5G abre uma nova possibilidade”, conclui Carvalho.

Somente sete capitais estão aptas para receber o 5G

Diferenças nas legislações municipais que versam sobre a instalação das estações de rádio-base (ERB), conectadas aos rádios e torres com antenas para a emissão dos sinais das redes móveis, têm que ser revistas o mais rapidamente possível para que a infraestrutura que colocará o 5G no ano esteja implementada de acordo com os prazos previstos.

Essa pauta é defendida não só pelas operadoras, mas também pelo Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais empresas de telecomunicações e de conectividade. Levantamento feito pela entidade mostra que apenas sete das 27 capitais estão preparadas para a chegada do 5G, no sentido de estarem mais próximas da Lei Geral de Antenas, esta federal.

“É um movimento ainda pequeno das cidades, porém positivo. Mas as outras cidades não estão paradas, e sim trabalhando para avançar nessa legislação. Porém, o processo precisa ser rápido”, diz Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital.

O tamanho de uma antena 5G é pequeno, menor do que um split de ar-condicionado, por exemplo – como as frequências são mais altas, as antenas são menores. Só que o alcance das ondas também acaba sendo menor, por isso a necessidade de mais estrutura.

5G acelera busca por soluções tecnológicas no agro e nas cidades

Com apoio da Embratel, empresas promovem inovação em diferentes áreas

Enquanto o País espera a entrada no ar das primeiras redes 5G em frequência exclusiva nos grandes centros, um movimento de pesquisa e desenvolvimento de negócios e aplicações com base na tecnologia ganha força com o apoio de fabricantes, operadoras e provedoras de serviços e soluções digitais, empresas de várias áreas, centros de pesquisa, universidades e laboratórios.

No Brasil, já surgiram soluções inovadoras, como o primeiro caixa eletrônico 5G da América Latina, lançado em conjunto pela Embratel e pela TecBan. Entre as funcionalidades, estão a disponibilidade de soluções de atendimento por videoconferência e a possibilidade de o equipamento funcionar como hotspot.

A empresa também investe na inauguração de data centers edge, em solução denominada de Embratel Cloud Edge – os equipamentos que hospedarão aplicações, trazendo-as para a “borda” da rede 5G, de modo a reduzir ainda mais a latência. Três já funcionam (em São Paulo, Curitiba e Brasília). A meta é chegar a 12 até o fim do ano que vem.

“O aumento de dispositivos, especialmente de internet das coisas (IoT), que demandam transmissão de grandes volumes de dados, exige o melhor aproveitamento da largura de banda. O Embratel Cloud Edge fornece menor latência, economia de banda, descentralização do processamento dos dados, estabilidade e disponibilidade constante para operações críticas”, afirma Mário Rachid, diretor-executivo de Soluções Digitais da Embratel.

Na área do agro, onde o 5G apresenta grande potencial, a Embratel e a Claro se uniram à SLC Agrícola em um projeto para desenvolvimento de casos de uso como a integração de novos sensores e drones ao maquinário, permitindo ampliar a capacidade analítica e a produtividade. Uma fazenda, em Goiás, serve de ponto de testes.

Outras pesquisas e parcerias da Embratel compreendem a cobertura de rede 5G onde estão empresas de portes e segmentos diferentes, para fins de pesquisa e desenvolvimento com interfaces open, no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), e o campus universitário totalmente conectado para pesquisa e desenvolvimento de soluções para setores como indústria 4.0, setor automotivo, cidades inteligentes, telemedicina, educação e outras, na Facens, em Sorocaba (SP).

Além disso, a empresa fomenta pesquisa na área de indústria 4.0 com implementação real de conectividade 5G em um linha de produção, a primeira na América Latina, com a abertura para testes e aplicações em diversos cenários de produção, nas áreas de robótica, IoT, smart things e transmissão de informações em tempo real, na fábrica da Weg em Jaraguá do Sul (SC).

Operadoras terão que investir em contrapartidas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu diversas contrapartidas para as operadoras em troca da outorga e da exploração das frequências do 5G no País. As empresas que obtiveram a faixa de 26 GHz, por exemplo, terão que investir R$ 7,6 bilhões em um programa destinado a levar internet de qualidade às escolas públicas. Todo o planejamento será feito por um grupo formado por representantes das empresas, dos Ministérios da Educação e das Comunicações e da Anatel.

Outra obrigação: construir, em até quatro anos, e a um custo de R$ 1 bilhão, uma rede privativa, combinando tecnologias fixa e móvel, para uso do Governo Federal, na faixa de 3,5 GHz. Essa rede terá que ser criptografada e operar em todas as capitais, além do Distrito Federal.

As operadoras que levarem os lotes dessa faixa terão de formar uma empresa administradora, que, além de construir a rede privativa, terá duas outras responsabilidades: levar internet para a Região Amazônica e migrar o sinal da TV parabólica para liberar a faixa de 3,5 GHz para o 5G.

Uma terceira contrapartida: as operadoras terão de ofertar sinal 4G em cerca de 500 municípios brasileiros com mais de 600 habitantes, ainda sem cobertura completa, e em 27 mil quilômetros de rodovias federais que atualmente não contam com a tecnologia, até 2029. Metade dos trechos indicados no edital deverão já estar cobertos até 2025.