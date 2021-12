Claro testa tecnologia 5G em Paraisópolis e fornece benefícios à comunidade

Os moradores da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, terão acesso prioritário aos benefícios do 5G Standalone. Em uma parceria com o Instituto Pró-Saber, a Claro oferece a conectividade a essa tecnologia na sede da organização no bairro, com internet de altíssima velocidade, além da possibilidade de realização gratuita de cursos online. A iniciativa é experimental para a companhia, mas já traz benefícios ao público atendido.

Com essa ação, Paraisópolis, uma comunidade carente onde o acesso à internet é limitado, se tornará a primeira região do País atendida pelo 5G Standalone com espectro de 3,5 GHz logo após o leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que concedeu uma licença experimental para a Claro realizar o teste. A empresa adquiriu o direito de uso de um canal de 100 MHz nessa faixa de frequência com alcance nacional, com a previsão de implementação inicial da tecnologia nas capitais brasileiras até julho de 2022.

"Para a Claro, este é um novo marco e mais um importante passo para a implementação completa do 5G, porque, além de executar um teste com finalidade científica e de demonstrar o potencial da tecnologia em um caso de uso, também mostra o quanto o 5G poderá transformar e incluir digitalmente, ajudando a diminuir as diferenças e os contrastes sociais e econômicos do Brasil. Paraisópolis é uma comunidade carente de São Paulo onde o acesso à internet ainda é limitado, e a conexão 5G permitirá que as pessoas da comunidade usufruam de uma conexão de alta velocidade", afirma Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro para Consumo e PME.

Os interessados em vivenciar a experiência 5G em Paraisópolis deverão se cadastrar na secretaria do Instituto Pró-Saber SP, que atende cerca de 160 crianças e jovens por meio de seus projetos e será responsável pela organização da agenda para utilização dos dispositivos instalados com acesso gratuito às plataformas de conteúdo.

Feito o cadastro, será possível navegar com ultravelocidade usando smartphones configurados para conexão à rede 5G ou outros dispositivos conectados via Wi-Fi por meio de um modem de acesso (CPE) 5G, o primeiro equipamento desse tipo homologado no Brasil, o Fast Mile, da Nokia, outra parceira da Claro na iniciativa. E, para tornar o teste possível, a Ericsson instalou toda a infraestrutura da rede de alta tecnologia para garantir a cobertura da região.

O Instituto Claro, por sua vez, viabilizou a sala de estudos equipada para prover acesso digital aos frequentadores, em parceria com a Motorola, responsável pela doação de seis smartphones com a tecnologia 5G e a plataforma Ready For, que permite aos usuários expandir suas experiências em telas e monitores maiores, com o apoio de teclado e mouse, por exemplo.

Os dispositivos instalados na sede do Instituto Pró-Saber SP contam com conteúdos educativos e profissionalizantes gratuitos, para estudos e realização de cursos online, com o uso da conectividade de última geração. Para isso, bastará que os estudantes acessem as plataformas Descomplica e Claro Cursos, disponibilizadas de forma gratuita.

"O 5G traz infinitas possibilidades e acreditamos que, para aproveitar todo o potencial dessa nova tecnologia, precisamos nos aproximar dos diversos setores da sociedade. A parceria com o Instituto Pró-Saber SP vai ao encontro desse propósito, proporcionando a inclusão da população local na utilização de uma tecnologia inovadora", afirma Daniely Gomiero, diretora de Responsabilidade Social da Claro e vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

O aplicativo Claro Cursos promove oportunidades de geração de renda extra com módulos online de qualificação profissional e mais de cem opções certificadas em diversas áreas do conhecimento. Há cursos de administração e negócios, culinária, informática, finanças, educação, comportamento, casa e jardim, arte e cultura, beleza e maquiagem e Libras, totalmente sem custo para os clientes dos serviços móveis da Claro e sem desconto da franquia de dados. O app conta com capacitações inclusive para quem não é assinante da operadora, com módulos gratuitos oferecidos pelo Instituto Claro, em que o usuário poderá ter formação técnica e profissional, com direito a certificado de conclusão, em áreas como varejo, técnicas de negociação, telemarketing, orientação vocacional e preparação para entrevistas. Outra possibilidade é a plataforma Descomplica Enem e Vestibulares, que traz atividades de preparação para exames.

"Ao fornecer um espaço confortável, com ferramentas e conexão não só à internet de qualidade com o 5G, mas também acesso ilimitado às plataformas Claro Cursos e Descomplica, a parceria do Instituto Pró-Saber SP com a Claro e parceiros mostra esse olhar voltado à importância da conectividade para jovens, crianças e famílias em um território de vulnerabilidade, com foco na educação", conclui Luana Andrade, coordenadora do Programa dos Jovens do Pró-Saber SP.