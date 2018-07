Cleonilson Silva assume presidência da Infraero dia 19 O tenente-brigadeiro-do-ar, Cleonilson Nicácio Silva, de 60 anos, assumirá a presidência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) no próximo dia 19. Diretor de operações da empresa desde 2007, Silva assume o posto no lugar de Sérgio Gaudenzi, que entregou sua carta de demissão ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, no último dia 2. Silva assume a presidência da Infraero com data para sair: meados de 2009. Por integrar o quadro de militares da ativa da Força Aérea Brasileira (FAB), ele não pode ficar mais de dois anos afastado do serviço. Para o lugar de Gaudenzi, havia sido convidado oficialmente Guilherme Lagger, atual superintendente da Rede Bahia, da família do ex-senador Antonio Carlos Magalhães. A indicação do empresário, que não aceitou o convite, tinha um dedo da direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que está encarregado de estudar o modelo de concessão dos aeroportos. A saída de Gaudenzi foi provocada pela decisão de Jobim de entregar aeroportos para a exploração da iniciativa privada. O atual presidente defendia a abertura de capital da Infraero, o que, segundo ele, beneficiaria aeroportos menos atrativos do ponto de vista econômico. Em uma reunião na noite de anteontem, no Ministério da Defesa, foi definido o nome de Silva. A escolha foi pragmática: o tentente-brigadeiro-do-ar, que já conhece o funcionamento da máquina, assumirá o cargo na alta temporada, época crítica da administração aeroportuária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.