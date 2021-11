Clientes do Bradesco relatam instabilidade em app do banco

O aplicativo de celular do Bradesco passa por instabilidade nesta terça-feira, 30. Usuários relatam, no Twitter e no Down Detector, plataforma de registro de reclamações por problemas técnicos na internet, que não conseguem acessar o app do banco. A situação causou uma onda de postagens em redes sociais, colocando o assunto "Bradesco" em primeiro lugar na aba Trending Topics (assuntos mais comentados), do Twitter.

No site Down Detector, o volume de queixas começou a aumentar exponencialmente a partir das 9h. Às 9h26, eram 107 notificações. Às 11h21, momento de pico, 334. De acordo com levantamento do site, 48% dos problemas eram rotulados como "Mobile banking" e 42% como "Login no aplicativo móvel".

Por meio do Twitter, em postagens de problemas de usuários, o Bradesco está respondendo algumas pessoas, pedindo desculpas pelo transtorno. "A área responsável identificou o que houve e já está trabalhando para que a regularização seja feita o quanto antes. Por favor, se possível, acesse sua conta pelo Internet Banking ou pelo Fone Fácil."

Oi, desculpe o transtorno! A área responsável identificou o que houve e já está trabalhando para que a regularização seja feita o quanto antes. Por favor, se possível, acesse sua conta pelo Internet Banking ou pelo Fone Fácil. — bradesco (@Bradesco) November 30, 2021

Procurada pelo Estadão, a assessoria do banco informou, por meio de nota, que houve problemas pontuais ao longo da manhã, mas que já estão sendo resolvidos. "O App PF do Bradesco apresentou momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para regularização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente."

Além de memes por causa da queda do app, uma das principais reclamações das pessoas se dá pelo fato da instabilidade acontecer na data limite de pagamento da primeira parcela do 13º, que, costumeiramente, é usada pelas empresas para o depósito. Abaixo, alguns dos principais posts.

A parcela do 13° caiu, junto com ela caiu o Bradesco pic.twitter.com/5494Wt7jBx — Jhonatan (@_ojhoni) November 30, 2021

Claro que, como sempre, não faltou meme.

o servidor do Bradesco pic.twitter.com/Qfpe1UylWj — africa by toto (@obardopaulinhx) November 30, 2021