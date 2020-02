CMN aprova limite de R$ 8,4 bi para crédito de Estados e cidades

BRASÍLIA - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou um limite de R$ 8,4 bilhões para contratação de crédito por Estados, municípios e estatais em 2020. O valor ficou bem abaixo do liberado em anos anteriores – em 2019 foram R$ 24,5 bilhões e, em 2018, R$ 24 bilhões.

O limite subirá para o mesmo patamar do ano passado depois que Congresso aprovar projeto de lei alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será enviado pelo governo.

A mudança faz parte do acordo que está sendo negociado com o Congresso para viabilizar o Orçamento impositivo em 2020. No projeto, será alterada a meta indicativa de resultado primário das contas dos Estados e municípios, que passará de um superávit de R$ 9 bilhões para zero.

Com isso, a meta indicativa de déficit para as contas do setor público consolidado (União, Estados e municípios) passará de um déficit de R$ 118,9 bilhões para um resultado negativo de R$ 127,9 bilhões. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o governo quer trocar a palavra “meta” por “indicador” na LDO.

Do limite inicial de crédito aprovado pelo CMN, R$ 4,5 bilhões serão destinados para operações com garantia da União e até R$ 3,9 bilhões sem aval. Desses, até R$ 3,5 bilhões para Estados e municípios e R$ 400 milhões para estatais federais.

Segundo o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, essa redução se deu por conta do espaço menor para que Estados e municípios contratem financiamentos este ano. Isso porque os entes receberam R$ 11,7 bilhões em recursos da cessão onerosa no último dia de 2019, mas não tiveram tempo hábil para gastar o dinheiro. Com isso, em 2020, eles terão dinheiro em caixa, mas não terão, no mesmo ano contábil, as receitas correspondentes.

“Se não tivesse cessão onerosa, muito provavelmente a autorização seria próxima do limite do ano passado. Neste ano, por terem mais dinheiro livre, eles devem fazer um resultado pior, e isso deixou pouco espaço para tomada de crédito”, explicou Ladeira.

Com os cofres cheios com recursos da cessão onerosa, porém, a expectativa é que as despesas aumentem acima do planejado.