CNI: alta da inflação reduz ganho real dos salários O economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Paulo Mol destacou hoje que a massa de salários na indústria tem crescido, mas não foi acompanhada, em novembro, de uma expansão significativa do salário real médio dos trabalhadores. Em novembro de 2007, o salário real médio subiu 0,3% na comparação com novembro de 2006. De acordo com Mol, o crescimento da massa total de salários ocorreu basicamente pelo crescimento de 4,2% do nível de emprego. A explicação para o baixo crescimento no salário real médio, segundo Mol, é a aceleração na inflação, que corroeu os ganhos de rendimentos pelos trabalhadores. Mol argumenta que quando os trabalhadores negociam salário, levam em conta a inflação futura, mas tomam como referência a inflação passada, que em 2006 ficou na casa dos 3%, enquanto em 2007 acelerou, ficando praticamente no centro da meta de 4,5%. Gráfico apresentado pelo economista mostra que essa trajetória de queda no salário real médio dos trabalhadores ocorre desde o início do ano passado, mas se acelerou no segundo semestre, período que coincide com o maior nível de inflação. O economista-chefe da CNI, Flávio Castelo Branco, afirmou que essa desaceleração no crescimento dos salários dos trabalhadores pode ser um fator de amortecimento da demanda doméstica, futuramente.