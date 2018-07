CNI sugere aperfeiçoar regras para impulsionar o PAC A Confederação Nacional da Indústria (CNI) criticou hoje o andamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em nota distribuída à imprensa, a CNI diz que os pagamentos realizados no primeiro ano do programa, equivalentes a 44% do previsto, mostram que a máquina pública tem dificuldades na execução de alguns projetos. Na área de logística, por exemplo, a CNI lembra que faltam resultados efetivos para os portos e mudanças na estrutura técnica do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). "Persistem obstáculos para a execução de importantes projetos de infra-estrutura logística e energética", lembra a CNI. Para superar esses obstáculos, a indústria sugere o aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental, com redução de custos e prazos para as empresas. Propõe a definição das competências dos órgãos de meio ambiente e a independência das agências reguladoras para dar mais segurança jurídica aos investidores. A indústria também considera necessária a criação de novas formas de investimentos e contratação de obras, como as Parcerias Público-Privadas (PPP).