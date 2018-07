CNI: uso da capacidade recua para 83,9% em novembro O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) na indústria brasileira recuou para 83,9% em novembro do ano passado, ante 84,3% do mês anterior, na série sem ajuste sazonal. Em outubro de 2006, o índice era de 82,3%. Já na série com ajuste sazonal, o Nuci passou de 82,8% em outubro de 2007 para 82,9% em novembro. Em outubro de 2006, por esse critério, a utilização da capacidade instalada era de 81,3%. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados hoje. A CNI destaca que a média de utilização da capacidade instalada de janeiro a novembro do ano passado ficou 1,8 ponto porcentual acima do verificado em igual período de 2006. Pelo critério dessazonalizado, a utilização da capacidade instalada atingiu o maior nível da série histórica. "Porém, não são esperados aumentos contínuos desse indicador. Pelo contrário, a continuidade dos investimentos elevarão gradualmente a capacidade produtiva da indústria", afirma documento da CNI.