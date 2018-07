Os contratos de cobre para três meses caíram 5,68% ontem na bolsa de Londres, para US$ 3.270 a tonelada, diante das perspectivas de recessão econômica e de fraqueza na demanda. Segundo o banco Standard Chartered, o valor do metal está bastante acima do custo de produção, o que pode prejudicar os preços no primeiro semestre de 2009.