Cofundador do Nubank, David Vélez se compromete a doar fortuna em vida

O colombiano David Vélez, cofundador do Nubank, e sua mulher, a empreendedora peruana Mariel Reyes, aderiram ao Giving Pledge, movimento global para que bilionários se comprometam a doar suas fortunas em vida à caridade. Vélez tem uma fortuna estimada em US$ 5,2 bilhões, segundo a revista "Forbes". Ao lado do sírio radicado no Brasil Elie Horn, da Cyrela, eles são os únicos latino-americanos que fazem parte da lista de 223 signatários da iniciativa, criada por Bill e Melinda Gates e Warren Buffett, em 2010.

Vélez e Reyes se comprometeram a usar sua fortuna na criação de uma plataforma voltada à filantropia, que vai priorizar a melhoria de oportunidades para crianças e jovens adultos em situação de vulnerabilidade na América Latina. O Giving Pledge não envolve qualquer tipo de doação legal, mas sim um compromisso moral e com a comunidade de doação. Hoje, pessoas de 90 países já firmaram o compromisso.

"As oportunidades não são igualmente distribuídas e há milhões de pessoas que querem trabalhar duro para construir comunidades e países melhores, mas muitas vezes não têm acesso a oportunidades para colocá-los numa trajetória de vida diferente e com impacto social positivo", escrevem os dois, numa carta postada no site do Giving Pledge. "Com essa iniciativa, buscamos construir uma plataforma filantrópica única na América Latina."

Soluções além do convencional

Segundo eles, já está sendo recrutado um time "classe mundial" para enfrentar os problemas e desenvolver soluções que classificam como "de um jeito não convencional". Reyes, de 40 anos, comanda, há seis anos, a startup Reprograma, que ensina programação a mulheres carentes. Com o Nubank, conhecido por não cobrar tarifas, Vélez diz se orgulhar de ter incluído milhões de pessoas no sistema bancário.

"Sempre tivemos a motivação de investir nosso tempo e energia a resolver problemas grandes e impactantes. Talvez essa necessidade tenha vindo do fato de ambos termos crescido na América Latina, região com tanto potencial, mas onde muitos milhões ainda vivem na pobreza e têm poucas oportunidades para crescerem e se desenvolverem plenamente", escrevem ambos.

O comunicado continua: "Tivemos sorte. Nossas famílias sempre nos proveram com uma profunda consciência social, na qual o sentido da vida é derivado em fazer a diferença para as pessoas: em produzir as maiores oportunidades que pudermos para criar chances para os outros. Esse é o espírito que guia nossa jornada."