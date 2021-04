Cogna tenta voltar à fase áurea, mas enfrenta desconfiança de investidores

Bem longe de seu auge – quando chegou a valer no mercado R$ 65 bilhões, em 2017 –, o grupo de educação Cogna vem se reestruturando para tentar recuperar a credibilidade com investidores. Em meio à pandemia, que atingiu em cheio o setor de educação, anunciou corte de gastos, ampliação da graduação a distância em detrimento do ensino presencial e fez um acordo de compra e venda com a Eleva Educação, que tem o empresário Jorge Paulo Lemann como sócio. Porém, nada foi suficiente, até agora, para reverter a percepção de que a empresa perdeu competitividade. Hoje, o valor de mercado da Cogna é de R$ 7,7 bilhões – queda de 88% na comparação com a fase áurea.

A avaliação dos especialistas é que a empresa está muito endividada e exposta a um risco maior de aumento de inadimplência do que suas concorrentes. A dívida líquida da Cogna ficou em R$ 2,9 bilhões em 2020. Há 15 dias, o próprio presidente do grupo, Rodrigo Galindo, admitiu que esse número ultrapassa o teto estabelecido pelo regulamento de debêntures.

O principal problema da Cogna é a Kroton, braço que engloba as instituições de ensino superior, que detém marcas como Anhanguera e Pitágoras e é responsável por pouco mais de 60% da receita. Segundo analistas, o antigo modelo de negócios da Kroton, com crescimento baseado em financiamento público e privado, esgotou-se e houve uma demora para se implementar uma nova estratégia.

No início da década passada, a Kroton avançou rapidamente graças ao crédito do Financiamento Estudantil (Fies), administrado pelo Ministério da Educação. Em 2015, porém, o orçamento destinado ao programa começou a ser represado, levando a Kroton a buscar outra solução para os estudantes conseguirem bancar seus estudos. A companhia lançou um programa de financiamento próprio. A medida elevou os riscos, sobretudo durante a pandemia, quando alunos perderam renda.

A Cogna parou, neste ano, de conceder esses créditos. A casa de análise Eleven Financial, porém, destacou em relatório recente que o risco do crédito já cedido permanecerá “por muitos anos no balanço”.

Além do problema financeiro, a qualidade do ensino também é vista como um empecilho. Segundo o presidente da consultoria especializada em educação Hoper, Willian Klein, em geral os cursos de graduação do grupo são tidos no mercado como inferiores aos dos concorrentes. “O modelo da Kroton era mais de curto prazo, enquanto a Ânima (dona das marcas São Judas e Unisul, entre outras) entregou menos resultado para os acionistas por um período, mas estava focada na qualidade e em ter uma maior perenidade”, diz.

Plano

Para tentar tornar a Kroton mais eficiente e reverter a imagem negativa entre investidores e estudantes, o grupo anunciou em dezembro sua reestruturação. Entre as medidas que já foram concretizadas, estão a unificação de 16 câmpus e a migração de outros 29 para parceiros operarem. Com a mudança, a ideia é reduzir custos.

A empresa também passou a focar no ensino a distância (EAD). Apesar de ser mais barata, a graduação remota tem uma rentabilidade melhor. Até mesmo os cursos de engenharia e da área de saúde terão um maior número de disciplinas ministradas pela internet, num modelo híbrido que também tem margens mais elevadas.

Para o consultor Willian Klein, um dos desafios nessa mudança será melhorar não só a qualidade do ensino, mas também a forma como a empresa entrega seu conteúdo e se comunica com os alunos que estão longe. Por outro lado, a pandemia pode favorecer a Cogna, dado que, com a quarentena, o EAD se tornou mais popular.

Procurada, a Cogna não quis dar entrevista. Em nota, afirmou ter situação financeira estável e que a alavancagem deve começar a cair a partir do segundo semestre. Afirmou ainda que a Kroton tem foco na oferta de educação de qualidade e que tem investido em tecnologia para otimizar a experiência dos alunos. “A Cogna segue convicta no sucesso do plano apresentado, ressaltando que trabalha com perspectiva de que 2021 será o ano do ponto de inflexão.