Colapso de criptomoeda fez mercado perder R$ 1 tri em 24 horas

O colapso da TerraUSD, ancorada no dólar americano, levou o mercado global de criptomoedas a perder US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão, em conversão direta) em 24 horas, de acordo com informações do site CoinMarketCap, que monitora os valores e transações de criptomoedas.

A perda de valor da TerraUSD levou a quedas do bitcoin e do ethereum, que caíram 10% e 16%, respectivamente.

Leia Também Bitcoin cai 57% em seis meses e tem menor preço em quase um ano

No mercado financeiro, as ações de empresas de tecnologia e de empresas ligadas ao mercado de criptomoedas tiveram queda na Ásia nesta quinta-feira, 12, que pode ampliar as perdas no setor de criptomoedas.

A fintech BC Technology teve queda de 6,7% no valor de seus papéis na bolsa de valores de Hong Kong, enquanto a Monex Group chegou a uma depreciação de 10% no preço de suas ações..

O bitcoin já vinha em uma tendência de queda nesta semana, puxada pela alta de juros nos Estados Unidos, que afasta investidores de ativos de risco.