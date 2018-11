Colnago: Voltamos a sonhar com planejamento de longo prazo para o País BRASÍLIA - O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, apresentou nesta quarta-feira um plano para desenvolvimento de longo prazo. Durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de conselhão, Colnago apresentou um documento com ações para 12 anos. "Voltamos a sonhar com planejamento de longo prazo para o País, que foi feito há mais de dez anos. A principal mensagem do documento é que não podemos abandonar agenda de reformas deste governo", afirmou.