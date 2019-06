Com 4 ex-presidentes, funcionários do BNDES lotam auditório em ato contra mudança no FAT Relatório da Comissão Especial da reforma da Previdência retirou recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador como fonte de financiamento; associação de funcionários diz que mudança inviabilizaria R$ 410 bilhões em investimentos em dez anos