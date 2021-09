Com a inflação nas alturas, confira um guia sobre como economizar

BRASÍLIA - Com a alta de preços espalhada por vários setores, está cada vez mais difícil fugir do dragão da inflação. Os reajustes afetam de forma mais cruel os mais pobres, que têm menos renda disponível para fazer frente à escalada de preços e pouco acesso a serviços financeiros que protegem o valor do dinheiro.

Nos últimos meses, a inflação tem aumentado para todas as faixas de renda, o que tem levado famílias a procurarem alternativas que caibam no bolso. Mas quando até o ovo, que substitui proteínas como carne e frango, está mais caro, o que os brasileiros podem fazer?

O Estadão/Broadcast ouviu especialistas para buscar alternativas que, se não resolvem, ao menos ajudam a fugir dos preços mais altos. “A inflação se espalhou bastante. Vamos ter que encarar essa carestia”, afirma o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas, André Braz. “Não há dicas para evitar que os preços subam, mas o consumidor pode fazer com que suba mais lentamente comprando menos o que está caro, na medida do possível.”

Ele ressalta que é urgente “tomar controle” da inflação porque os mais pobres seguem desprotegidos. “Elas são as maiores vítimas da inflação. Dizer para essa família ‘compre menos’ é falta de sensibilidade”, completa.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Márcio Milan, diz que a principal arma do consumidor neste momento é pesquisar. “Quando há um movimento de inflação ou mesmo de acomodação de preços, é importante o consumidor fazer sua pesquisa e verificar os valores antes de fazer as compras. Os supermercados, por exemplo, têm políticas que adotam no momento de fazer suas aquisições e podem fazer promoções para manter o consumidor”, explica.

Também é importante que as famílias tenham conhecimento detalhado do orçamento da casa. A professora do Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Ana Lídia Galvão, explica que o primeiro passo para tentar economizar é “colocar tudo no lápis”. Ou seja, anotar quanto ganha e todos os gatos. “A gente contabiliza uma prestação, aluguel, as coisas mais caras, mas às vezes, os gastos pequenos do dia, as pessoas não têm a prática de anotar. E isso vai corroendo o salário”, disse.

Pesquisa reforçada e lista de compras para ir ao supermercado

Para encontrar alimentos com melhor preço, especialistas são unânimes: é preciso pesquisar. Uma pesquisa da Abras feita na semana passada mostra a diferença de preços que o consumidor pode encontrar para um mesmo produto. Um saco de arroz de 5 kg era vendido por R$ 15,99 até R$ 29,98. Além disso, os supermercados aumentaram as marcas oferecidas - no caso de arroz, passou de quatro para sete em média nos últimos meses.

O feijão foi encontrado com preços entre R$ 5,99 e R$ 9,99 o pacote com 1 kg. Já o frango variou de R$ 10,99 a R$ 17 o quilo. Milan, da Abras, lembra que supermercados têm estoque e, muitas vezes, podem ter estoques com preços antigos. “Os supermercados têm sentido uma retração no consumo com a inflação e, por isso, aumentam as promoções e ofertas”, afirmou. Ele indica ainda que o consumidor procure ofertas como o “dia da carne” ou “dia do peixe” e dê preferência a legumes e vegetais de época, que são mais em conta.

Braz, da FGV, aconselha o consumidor a, antes de sair de casa, fazer um bom inventário do que tem na dispensa para evitar comprar o que não precisa. Além disso, vá com a lista pronta e se atenha a ela para não demorar no supermercado. “Supermercado é feito para você não correr, porque o chão é liso e não tem relógio, justamente para você perder a hora. Quanto mais tempo você fica no mercado, mais coisas inúteis você vai comprar. Ir com uma lista na mão ajuda a evitar isso”.

Outra dica é comprar nos chamados atacarejos, que vendem produtos em maior quantidade, muitas vezes por preços melhores. “O consumidor pode combinar de ir com amigos e parentes, vai possibilitar ter acesso a um preço melhor e evitar comprar para estocar”. Estoque, aliás, não é recomendado neste momento. “Se todo mundo sai para comprar, o preço vai aumentar e ninguém vai comprar barato. O mercado é sensível à demanda, se a demanda responde ao preço baixo, ele aumenta”.

Faça uma lista: sempre vá ao supermercado com uma lista na mão e siga à risca. Quanto mais tempo ficar, mais coisas irá comprar;

Aproveite ofertas: dê preferência alimentos que estão com preço mais baixo e faça uma pesquisa de preço;

Substituições: tente optar por marcas mais baratas e substituir alimentos do mesmo grupo pela opção mais em conta. Aproveitar frutas e legumes da estação também pode ajudar;

Compra coletiva: combine com amigos ou familiares a compra em grande quantidade de produtos não perecíveis em atacado.

Mudança de hábitos para reduzir a conta de luz

Os consumidores estão sentindo no bolso os impactos do aumento na geração de energia elétrica causado pela grave crise hídrica. Com a nova bandeira tarifária, batizada de “bandeira escassez hídrica”, a conta de luz deve ficar, em média, 6,78% mais cara a partir deste mês. Como energia é um item essencial para todos, os consumidores não terão outro jeito a não ser economizar, onde e como for possível, para tentar abaixar a conta de luz.

“Alguns consumidores têm mais margem para cortar, se a família já tem um consumo baixo, não tem muito o que fazer”, avalia o coordenador do programa de energia e sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Clauber Leite. Ele explica, no entanto, que há alguns hábitos que podem fazer diferença no final do mês, como o tempo de banho, a regulagem da temperatura do chuveiro e a quantidade de lâmpadas acesas.

O especialista também alerta para o momento da compra de alguns eletrodomésticos. “O consumidor tem que ficar atento para ver se aquele equipamento é o que vale mais a pena em termo de consumo de energia. O ar-condicionado, por exemplo, é um investimento alto e nem todos podem fazer. Muita gente escolhe pelo valor do investimento, mas não se preocupa com o valor da conta”, diz.

O equipamento, assim como o chuveiro elétrico, é um dos vilões, já que são equipamentos que mais pesam no consumo de energia. Para tentar contornar, é ideal escolher um aparelho de acordo com o tamanho do ambiente, manter os filtros limpos e manter janelas e portas fechadas durante o uso.

Outro ponto importante é a geladeira. O abre e fecha aumenta a conta de luz. “Não tem que ficar abrindo toda hora. Pode fazer uma listinha do que está lá dentro e colar na porta, assim já sabe o que tem, o que está congelado e evita abrir”, recomenda a professora Ana Lídia Galvão, da UFV. A especialista também recomenda que as pessoas tenham atenção para os equipamentos ligados em stand by e para equipamentos de televisão ligados quando não há ninguém assistindo.

Os consumidores também devem evitar utilizar o ferro e a máquina de lavar muitas vezes na semana. Especialistas recomendam juntar a maior quantidade de roupas possível para passar ou lavar todas de uma vez.

Sobre a iluminação, a sugestão é que as famílias aproveitem a luz do dia o maior tempo possível e, quando necessário, troquem as lâmpadas fluorescentes pelas de Led, que são mais eficientes e econômicas. “Talvez não valha a pena financeiramente neste momento trocar todas, incluindo as que estão funcionando, pelo tempo de retorno do investimento”, explica Leite. As incandescentes também devem ser substituídas.

Junte todas as roupas: dê preferência a juntar uma grande quantidade de roupas para passar ou lavar para ligar a máquina de uma vez só;

Iluminação: tente deixar janelas abertas durante o dia para aproveitar a luz natural. Sempre desligue as lâmpadas quando não estiver utilizando;

Lâmpadas mais eficientes: sempre que for substituir lâmpadas queimadas, dê preferência para as de LED;

Banhos mais curtos: o chuveiro é um dos principais vilões da conta de luz. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro sempre que for se ensaboar;

Abra quando necessário: evite o abre e fecha da geladeira o tempo inteiro. Uma opção é fazer uma lista do que está dentro. Também aguarde os alimentos esfriarem para guardar;

Ar condicionado: mantenha os filtros dos aparelhos limpos e regule adequadamente a temperatura. Mantenha as janelas e portas fechadas quando estiver ligado.

Carro em dia para consumir menos combustível

Não há dúvidas de que a despesa para abastecer o carro está pesando no orçamento dos brasileiros. Em três regiões do País, o litro da gasolina comum já ultrapassa R$ 7, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É difícil fugir do preço, mas é possível economizar, ao menos que pouco.

O primeiro passo, de acordo com o coordenador de eficiência energética da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), o engenheiro Marcos Palasio, é calcular, em média, a despesa com combustível gasta por ano. Isso ajudará a traçar uma meta e saber quanto de dinheiro poupará com a redução do consumo.

“As pessoas devem fazer um cálculo anual. Um consumidor médio normalmente roda 15 mil quilômetros por ano, com isso deve encher o tanque, em média, a cada duas semanas. Considerando o litro da gasolina a R$ 6, e um tanque de 60 litros, vai custar R$ 360. No final do ano, terá gasto algo em torno de R$ 10 mil. Você começa a ter a dimensão de quanto é caro o combustível. Economizar cerca de 10% disso é algo expressivo”, diz.

Segundo o especialistas alguns cuidados simples podem ajudar a economizar, como o cuidado com a pressão dos pneus. “Isso tem condições de fazer gratuitamente na visita ao posto para abastecer. Pode pedir isso como cortesia”, explica o especialista.

Segundo ele, mesmo que o pneu esteja em boas condições, a perda natural de pressão pelo uso contribui para um aumento considerável no uso de combustível. “Por mês, pode perder entre uma e duas libras do pneu. Você calibra com média de 30 libras e, em dois meses, pode perder até 10% disso, dependendo do uso. Com isso, você pode ter um aumento de consumo da ordem de 5% a 7%”, explicou.

O uso do ar-condicionado do veículo também faz diferença. Assim como os equipamentos usados em casa, é necessário manutenções regulares. Isso evita que seja necessário aumentar a frequência do uso ou até mesmo a regulagem, que também afeta o consumo de combustível.

O uso de suportes para bicicletas ou pranchas também podem influenciar. O ideal é retirar o equipamento após o uso. “É outra fonte de consumo adicional que pode evitar. Esse objeto no teto aumenta o arrasto aerodinâmico. Tem estudos que mostram que dependendo do design, pode ter um aumento de consumo de 10%, pois cria uma resistência no ar, e é necessário uma velocidade maior”, explica.

O cuidado com a velocidade também vale para o uso em geral, mesmo sem o equipamento. Quanto mais rápido, mais gasolina. “Dependendo do destino, a pessoa vai chegar um pouco mais rápido do que o previsto, mas tem que saber se realmente vale a pena”, disse. “Sempre manter o pé no acelerador leve, procurar uma velocidade adequada para a via”, disse.

Além desses cuidados, a professora Ana Lídia Galvão, da UFV, recomenda que as pessoas organizem carona solidárias com amigos e vizinhos. Ela também sugere que as pessoas se planejem antes de sair de casa, façam uma rota com os locais que pretendem parar e escolham caminhos com menos trânsito. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, os especialistas também recomendam deixar o carro em casa e usar o transporte público em algumas ocasiões.