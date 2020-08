Com agenda liberal perdida, Guedes manda recado para o chefe

Com a agenda liberal em xeque pelos planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vive o seu inferno astral particular.

Justamente no momento em que costurava com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e lideranças um acordo em defesa do teto de gastos no Congresso, Guedes se viu diante da “debandada” (nas suas próprias palavras) de mais dois dos seus secretários especiais: Salim Mattar e Paulo Uebel.

A queda de Salim e Uebel - no mesmo dia - expõe de maneira clara as divergências entre o grupo de auxiliares “desenvolvimentistas” versus os “liberais” da equipe econômica em torno do programa de retomada da economia depois do fim do Estado de calamidade da pandemia da covid-19.

A divisão ficou ainda mais desbalanceada com o fortalecimento da ala militar pró-gastos e a aliança do presidente Jair Bolsonaro com lideranças de partidos do Centrão que lhe prometeram votos para na próxima. Votos que dependem de irrigação de recursos para obras e programas de governo.

O embate está em curso em torno dos gastos do governo e pega o ministro com uma equipe desidratada, num momento de maior fragilidade diante do aumento da desconfiança dos investidores com a política fiscal.

Guedes resiste e hoje subiu o tom ao mandar um recado público ao presidente: furar o teto poderá levá-lo a "zona sombria" do impeachment. As palavras chocam.

Nos últimos meses em Brasília, tem sido assim: o Ministério da Economia contra toda a Esplanada.