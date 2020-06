Com alta de 0,02%, prévia da inflação de junho é a menor para o mês desde 2006

RIO - A alta de 0,02% registrada em junho pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi o menor resultado do indicador para o mês desde 2006, quando caiu 0,15%, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25. Em junho de 2019, o IPCA-15, uma prévia da inflação oficial, tinha subido 0,06%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses passou de 1,96% em maio para 1,92% em junho, o resultado mais baixo desde fevereiro de 1999, quando a taxa foi de 1,80%.

O resultado foi afetado pela queda de 26,08% no preço das passagens aéreas, de acordo com o IBGE. O grupo de transportes (-0,71%) representou o maior impacto negativo, contribuindo com -0,14 ponto porcentual no IPCA-15.

Houve quedas de preços em todas as áreas pesquisadas, sendo a mais intensa em Belém (-34,37%) e a menos aguda em Fortaleza (-15,85%). O IBGE ressalta que a metodologia do IPCA-15 estabelece que a coleta de preços das passagens aéreas seja realizada com cerca de dois meses de antecedência, ou seja, o resultado de junho reflete preços coletados em abril para viagens em junho.

Os combustíveis recuaram 0,34%, com contribuição de -0,02 ponto porcentual para a inflação no quarto mês consecutivo de quedas. A gasolina encolheu 0,17%, após já ter caído 8,51% em maio. O diesel ficou 4,39% mais barato em junho, enquanto o etanol teve redução de 0,49%. O gás veicular teve alta de 0,84%.

No grupo habitação (-0,07%), a energia elétrica (-0,48%) respondeu pelo maior impacto negativo, já que permanece em vigor até o fim do ano a bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional nas contas de luz.

O maior impacto positivo partiu de alimentação e bebidas, principalmente pela alimentação no domicílio, que subiu 0,56%.