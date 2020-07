Com alta nos combustíveis, prévia da inflação sobe 0,30% em julho

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), uma prévia da inflação oficial, avançou 0,30% em julho, após ter ficado próximo da estabilidade, com alta de 0,02% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 24.

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que era taxa de 0,35%, com teto de 0,58% e mediana de 0,51%. No ano o IPCA-15 acumula aumento de 0,67% e de 2,13% em 12 meses. As projeções iam de avanço de 2,18% a 2,44%, com mediana de 2,36%.

O principal impacto no IPCA-15 foi do grupo transportes, que teve alta de 1,11%. Dentro dele, a gasolina subiu 4,47%, depois de quatro meses consecutivos de quedas. Também tiveram aumento de preço o etanol (4,92%), o óleo diesel (2,50%) e o gás veicular (0,01%).

Por outro lado, o transporte por aplicativo (-11,98%) e as passagens aéreas (-4,16%) ficaram mais baratos - os bilhetes de avião acumulam queda de 48,34% de abril a junho.