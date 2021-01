Com ataques especulativos em Wall Street, mercados internacionais têm queda

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, 29, em meio a preocupações com movimentos especulativos em Wall Street, o avanço de casos do novo coronavírus pelo mundo e o tamanho de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, 28, as Bolsas de Nova York tiveram ganhos de 0,50% a 1%, revertendo parte das perdas de mais 2% da véspera. Recentes ataques especulativos em Wall Street, no entanto, vêm gerando volatilidade e alimentando aversão a risco em outros mercados financeiros.

Além disso, há dúvidas sobre a capacidade do presidente dos EUA, Joe Biden, de conseguir aprovar no Congresso americano sua proposta de US$ 1,9 trilhão em incentivos fiscais, após rumores de que o pacote poderia ser dividido em duas partes.

Investidores na Ásia também monitoram a evolução global dos casos de covid-19, que ultrapassaram a marca de 101 milhões, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, assim como atrasos nos esforços de vacinação contra a doença.

Bolsas da Ásia

O índice acionário sul-coreano Kospi liderou as perdas na Ásia, com queda de 3,03% em Seul, a 2.976,21 pontos. Foi a maior retração do Kospi num único pregão em cinco meses. Em outras partes da região, o japonês Nikkei caiu 1,89% em Tóquio, a 27.663,39 pontos, o Hang Seng recuou 0,94% em Hong Kong, a 28.283,71 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,80% em Taiwan, a 15.138,31 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou os negócios de hoje em baixa de 0,63%, a 3.483,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,75%, a 2.335,05 pontos, pressionados também por condições de liquidez mais restritas.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, influenciada principalmente por ações de bancos, mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 caiu 0,64% em Sydney, a 6.607,40 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em forte baixa nesta sexta-feira, em meio a temores causados por ataques especulativos em Wall Street e incertezas sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 e o tamanho de um novo pacote fiscal nos EUA. Dados de crescimento econômico melhores do que o esperado da França e da Espanha não ajudaram a conter o sentimento de aversão a risco. Às 5h12, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 1,71%, a de Frankfurt recuava 1,77% e a de Paris se desvalorizava 1,80%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,61%, 1,65% e 1,40%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada na manhã desta sexta-feira, revertendo perdas da madrugada, à medida que uma redução na oferta global da commodity se sobrepõe a preocupações com o surgimento de novas variantes da covid-19, segundo Helge André Martinsen, analista da DNB Markets. Na quarta-feira (27), o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano apontou forte queda nos estoques de petróleo dos EUA. Martinsen ressalta também que os estoques globais de petróleo caíram significativamente em relação à semana passada, segundo a Platts. Às 6h53 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 0,21% na Nymex, a US$ 52,45, enquanto o do Brent para abril subia 0,53% na ICE, a US$ 55,39.