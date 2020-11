Com aumento de casos de covid-19, bolsas asiáticas fecham sem sinal único

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem sinal único enquanto as bolsas europeias registraram alta nesta sexta-feira, 20. Em relação ao mercado asiático, os investidores ponderaram os sinais mistos em relação aos estímulos nos Estados Unidos, enquanto monitoraram o aumento de casos de covid-19 no Hemisfério Norte. Na China, o setor automotivo deu gás à subida, em meio à expectativa por um programa de venda de automóveis.

Se por um lado há expectativa quanto a algum entendimento entre os senadores americanos em relação ao novo pacote fiscal, o que deu suporte aos ganhos de Wall Street na véspera e em alguns mercados asiáticos hoje, por outro, pesou o fato de o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ter informado ao Federal Reserve que não renovará os programas de apoio ao crédito, que terminam em 31 de dezembro.

No Japão, os investidores ficaram de olho no avanço da covid-19. As autoridades de saúde informam que os novos casos da doença sobem a um nível de 2 mil por dia, o que aumentou o receio por novas medidas sanitárias. Nesta sessão, foram conhecidos os números de inflação ao consumidor de outubro, quando houve queda anual de 0,4%, e do índice composto dos gerentes de compras de novembro, que cedeu a 47.

Em uma semana que foi difícil para os negócios na Europa, a manhã do último dia de operações finalmente revela alguma trégua. O índice intercontinental Stoxx-600 subia 0,44% há pouco, a 389,29 pontos, com todas as bolsas em alta e destaque para o setor de varejo (0,98%). Por trás do movimento está principalmente o surpreendente avanço do comércio britânico, que ajudou a firmar a tendência de elevação. Mas o foco nas notícias sobre coronavírus segue firme, assim como a perspectiva de que a economia da região sofrerá ainda mais antes de colher os efeitos de uma vacinação em massa.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o continente enfrentará muitos desafios nos próximos anos, como o aumento da dívida e do envelhecimento, além de ter de lidar com mudanças climáticas e digitalização da economia, um tema sobre o qual discorreu bastante durante o Congresso Bancário Europeu. Ontem, o Tribunal de Contas Europeu avaliou que a Comissão Europeia falha em barrar o avanço das Big Techs na União Europeia (UE). "A pandemia expôs e acelerou as tendências de longo prazo", afirmou Lagarde.

Bolsas da Ásia

O índice Nikkei terminou a sessão em baixa de 0,42%. Na semana, contudo, houve avanço de 0,56%. A Bolsa de Tóquio não abre na segunda-feira, devido ao feriado do Dia de Ação de Graças ao Trabalho.

Na China, o índice Xangai Composto teve valorização diária de 0,44% e semanal de 2,04%, e o Shenzhen Composto teve ganho respectivo de 0,60% e 0,92%. O destaque desta sessão foi a alta de 10% da Shenyang Jinbei Automotive, principal fabricante de minivans da China, em meio à notícia de que o governo chinês vai estimular a venda de automóveis em áreas rurais.

Nos demais mercados, a Bolsa de Seul subiu aos 2.553,50 pontos (alta diária de 0,24% e semanal de 2,39%), a de Hong Kong foi a 26.451,54 pontos (avanço de 0,36% e 1,13%, respectivamente) e a de Sydney terminou em 6.539,20 pontos (queda no dia de 0,12%, mas alta de 2,09 na semana).

Bolsas da Europa

O varejo no Reino Unido exibiu elevação de 5,8% em outubro ante igual mês do ano passado, enquanto os analistas previam avanço de 4,1%. Na margem, o crescimento foi de 1,2% ante estimativas de contração de 0,4%. Os investidores comemoraram a reação da atividade britânica, que foi a que mais sentiu com a primeira onda da covid-19 entre as economias mais ricas.

Às 6h47 de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,57%; a de Frankfurt tinha alta de 0,38% e a de Paris avançava 0,51%. Milão mostrava valorização de 0,74%, Madri tinha elevação de 0,51% e Lisboa ganhava 0,57%. No mesmo horário no mercado cambial, o euro era comercializado a US$ 1,1864, ante US$ 1,1879 do fim da tarde de ontem, e a libra era negociada a US$ 1,3283, de US$ 1,3276 da véspera.

Petróleo

O petróleo tem viés de queda nesta manhã no mercado internacional, à medida que os investidores têm dúvida quanto aos estímulos econômicos nos Estados Unidos. O mercado aguarda um entendimento entre os senadores em relação ao novo pacote fiscal. Mas pesa o anúncio da não renovação dos programas de apoio ao crédito, que terminam no último dia de 2020.

Na terça-feira, o presidente da instituição, Jerome Powell, indicou que não achava apropriado permitir que os programas expirassem. Às 4h58 (de Brasília), o petróleo Brent para janeiro cedia 0,16% e o WTI para igual mês recuava 0,38%.