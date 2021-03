Com avanço da pandemia e falta de peças, Volkswagen Caminhões suspende produção no Rio

Mais uma fabricante de veículos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, decidiu paralisar a produção na fábrica em Resende (RJ) para ajudar na contenção da pandemia da covid-19, seguindo medidas das autoridades municipais e estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde tem escritórios. É a sexta montadora a anunciar parada ou redução na produção.

A empresa acrescenta que também enfrenta situação crítica de desabastecimento de peças. A interrupção da produção no complexo ocorrerá de 29 de março a 4 de abril, logo depois do feriado da Páscoa. Serviços de manutenção não serão afetados.

Na quarta-feira, 24, a fabricante de automóveis Nissan, também com fábrica em Resende, informou que toda a produção da unidade ficará parada por 15 dias a partir de sexta-feira, 26.

Desde a semana passada, já decidiram pela suspensão da produção a Volkswagen (quatro fábricas no País) e as fabricantes de caminhões Mercedes-Benz (duas fábricas) e Scania (uma unidade). A Volvo, que também tem uma fábrica, reduziu a produção em 70% e colocou parte do pessoal em casa.

Ao todo, mais de 30 mil funcionários de montadoras estarão com atividades suspensas a partir de sexta, com retornos a partir do dia 5.