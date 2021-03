Com avanço de pacote fiscal nos EUA, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira, à medida que dados de preços dos Estados Unidos aliviaram temores de pressões inflacionárias e o Congresso americano concluiu a aprovação do pacote fiscal trilionário proposto por Washington.

Na quarta-feira, 10, os últimos números de preços ao consumidor dos EUA mostraram que a inflação da maior economia do mundo está sob controle, amenizando preocupações de que um salto inflacionário pudesse levar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a apertar sua política monetária antes do esperado. Como resultado, a maioria das Bolsas de Nova York fechou em alta nos negócios de quarta-feira e os juros dos Treasuries - que vinham numa tendência de alta alimentada por expectativas de inflação - caíram.

Além disso, a Câmara dos Representantes dos EUA deu seu segundo aval na quarta ao pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão defendido pelo presidente Joe Biden para combater os efeitos da pandemia de covid-19, concluindo a tramitação do assunto no Congresso. Espera-se que Biden assine a legislação na sexta-feira, 12.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 29.211,64 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,65% em Hong Kong, a 29.385,61 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,88% em Seul, a 3.013,70 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos, e o Taiex registrou ganho de 1,68% em Taiwan, a 16.179,56 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 2,36%, a 3.436,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta idêntica, de 2,36%, a 2.216,48 pontos. Na Oceania, a Bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e terminou o dia estável, com o índice S&P/ASX 200 em 6.713,90 pontos, após um pregão marcado por volatilidade.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em alta, um dia após o Congresso americano concluir a aprovação do pacote fiscal trilionário proposto por Washington e à medida que os juros dos Treasuries ampliam a queda de ontem em meio a um alívio de preocupações sobre a inflação dos EUA. Investidores na Europa também aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que será anunciada na manhã desta quinta-feira.

Às 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,18%, a 422,84 pontos.

O apetite por risco na Europa vem após a Câmara dos Representantes dos EUA dar seu segundo aval, na tarde de quarta, ao pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão defendido pelo presidente Joe Biden para combater os efeitos da pandemia de covid-19, concluindo a tramitação do assunto no Congresso. Espera-se que Biden assine a legislação na sexta, 12.

Além disso, os juros dos Treasuries permanecem em queda nos negócios da manhã, dando continuidade ao movimento de ontem, quando os últimos números de preços ao consumidor dos EUA mostraram que a inflação da maior economia do mundo está sob controle. Nas últimas semanas, uma tendência de alta nos retornos dos papéis que formam a dívida federal americana vinha gerando temores sobre pressões inflacionárias e possível aperto monetário por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 9h45, o BCE anuncia sua revisão de política monetária, que provavelmente ficará inalterada, segundo analistas. A expectativa fica, então, para a coletiva com a presidente do BCE, Christine Lagarde, que deverá comentar sobre o recente comportamento dos Treasuries, que não apenas ajudou a impulsionar os juros dos bônus europeus como também acendeu o alerta sobre a inflação da zona do euro. A coletiva com Lagarde começa às 10h30.

Também às 6h50, a Bolsa de Londres subia 0,03% e a de Paris avançava 0,15%, mas a de Frankfurt recuava 0,12%, revertendo valorização de minutos antes. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,75%, 0,36% e 1,68%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada na madrugada desta quinta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior, com investidores à espera do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre o mercado da commodity, a ser divulgado nas próximas horas. Às 4h33 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 0,42% na Nymex, a US$ 64,71, enquanto o do Brent para maio avançava 0,37% na ICE, a US$ 68,15.