Com balanços e retorno de feriado na China, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 18, à medida que investidores realizaram lucros em setores que recentemente mostraram desempenho acima da média, em meio ao retorno dos negócios na China e após mais um pregão misto em Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos.

Leia Também Capitais da moda preveem um déficit de 600 milhões de dólares devido à covid

Parte das ações asiáticas está sujeita à realização de lucros, após subirem consideravelmente em pregões recentes, sustentadas por expectativas de que o avanço da vacinação contra a covid-19 permitirá que a economia global se recupere em ritmo mais veloz do que se imaginava.

O comportamento misto dos mercados asiáticos também espelhou os de Nova York, que na quarta-feira, 17, ficaram sem direção única pelo segundo pregão consecutivo.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 30.236,09 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,58% em Hong Kong, a 30.595,27 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 1,50% em Seul, a 3.086,66 pontos. Já o Taiex subiu 0,38% em Taiwan, a 16.424,51 pontos.

Na China continental, os mercados voltaram a operar após uma semana de feriados por ocasião do ano-novo lunar. O Xangai Composto avançou 0,55%, a 3.675,36 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto registrou queda de 0,41%, a 2.450,39 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana encerrou a sessão praticamente estável. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,01% em Sydney, a 6.885,90 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, após oscilarem entre pequenos ganhos e perdas nas primeiras horas de negócios, com investidores digerindo balanços de grandes empresas da região e aguardando a ata de política monetária mais recente do Banco Central Europeu (BCE), assim como indicadores locais e dos EUA.

Durante a madrugada, Carrefour, Airbus, Credit Suisse e Barclays, entre outros grandes nomes do mundo corporativo europeu, divulgaram seus últimos resultados financeiros.

Participantes dos mercados europeus também continuam atentos a desdobramentos da pandemia de covid-19 e a possíveis avanços em negociações para assegurar um novo pacote fiscal nos EUA.

Às 7h17, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,17% e a de Paris recuava 0,10%, mas a de Frankfurt subia 0,13%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,23%, 0,07% e 0,33%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta quinta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de ontem que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA teve queda de 5,8 milhões de barris na última semana. Um rigoroso inverno no Texas, que prejudicou as operações em refinarias do maior Estado produtor de petróleo dos EUA, também ajuda a sustentar a commodity. Nas próximas horas, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) publica o levantamento oficial sobre estoques dos EUA, que inclui números de produção. Às 5h36 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 0,80% na Nymex, a US$ 61,65, enquanto o do Brent para o mesmo mês subia 0,95% na ICE, a US$ 64,95.