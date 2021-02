Com bom humor em NY e PIB italiano, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 2, seguindo o bom desempenho dos mercados acionários de Nova York e de olho em negociações do governo de Joe Biden para garantir um novo pacote fiscal nos Estados Unidos em reação à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19.

Na segunda-feira, as Bolsas em Wall Street tiveram altas de cerca de 0,8% a 2,6%, depois de amargarem a maior perda semanal desde outubro em meio a ataques especulativos. Os mercados americanos foram em parte sustentados por expectativas em torno de conversas do presidente dos EUA, Joe Biden, com parlamentares republicanos sobre novos incentivos fiscais para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus. Ocorrida no fim de segunda, a reunião foi descrita como "excelente" pela senadora republicana Susan Collins.

Desde que assumiu o cargo, no último dia 20, Biden vem defendendo um agressivo pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Os republicanos querem incentivos menores, de aproximadamente US$ 600 bilhões.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei subiu 0,97% em Tóquio, a 28.362,17 pontos, impulsionado por ações de fabricantes de autopeças e ligadas ao setor ferroviário, enquanto o Hang Seng avançou 1,23% em Hong Kong, a 29.248,70 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,32% em Seul, a 3.096,81 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,27% em Taiwan, a 15.760,05 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,81%, a 3.533,68 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 1,66%, a 2.401,65 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 1,51% do S&P/ASX 200, a 6.762,60 pontos, após o banco central local, o RBA, decidir manter seu juro básico na mínima histórica de 0,10%, mas ampliar seu programa de compras de bônus em 100 bilhões de dólares australianos (US$ 76 bilhões).

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em alta desde a abertura dos negócios desta terça-feira, novamente seguindo o tom positivo dos índices futuros das Bolsas de Nova York, que sugerem mais um dia de recuperação após fortes perdas na semana passada. Dados do Produto Interno Bruto (PIB) italiano ajudam a dar sustentação às ações na Europa.

Às 6h52, no horário de Brasília, o índice pan-europeu STOXX 600 tinha ganho de 1,33%, a 406,08 pontos. Os mercados acionários de Wall Street se valorizaram na segunda e podem manter a tendência nesta terça, conforme apontam os índices futuros, num movimento de recuperação que vem após sofrerem a maior perda semanal desde outubro em meio a ataques especulativos.

O bom humor é em parte justificado pelo fato de o presidente dos EUA, Joe Biden, ter iniciado na segunda negociações com republicanos sobre um novo pacote fiscal para conter o impacto econômico da pandemia de covid-19. Embora haja divergências sobre o tamanho do pacote, uma senadora republicana descreveu a reunião de ontem como "excelente". Biden pede US$ 1,9 trilhão em novos incentivos fiscais e os republicanos propõem US$ 600 bilhões.

Após começarem o dia no azul, as Bolsas da Europa ampliaram ganhos após a divulgação do PIB da Itália, que encolheu menos do que o esperado no quarto trimestre de 2020. Investidores aguardam o PIB da zona do euro, a ser divulgado às 7h (de Brasília).

Nas próximas horas, a atenção deverá se voltar para balanços de grandes empresas americanas e pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco centra dos EUA).

Também às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,83%, a de Frankfurt avançava 1,38% e a de Paris se valorizava 2,01%. Já as de Milão e Madri tinham ganhos de 1,46% e 1,50%, respectivamente, mas a de Lisboa seguia na direção contrária, com baixa de 0,26%.

No câmbio, o euro avançava levemente a US$ 1,2066, de US$ 1,2062 no fim da tarde de segunda, enquanto a libra subia a US$ 1,3690, de US$ 1,3661 segunda. Destoando do tom de modo geral positivo, a ação da BP caía 3,3% em Londres, após a petrolífera britânica divulgar lucro trimestral menor do que o esperado.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta terça-feira, ampliando robustos ganhos de mais de 2% da sessão anterior, sustentados parcialmente por levantamentos que mostram que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados estão cumprindo seu compromisso de reduzir a oferta. O banco ANZ, no entanto, aponta que há ventos desfavoráveis para a commodity, uma vez que restrições a ser adotadas pela China durante o feriado do ano-novo lunar, em função da pandemia de covid-19, podem afetar a demanda. No fim da tarde de hoje, o American Petroleum Institute (API) divulga sua pesquisa semanal sobre estoques de petróleo dos EUA. Às 4h37 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 1,18% na Nymex, a US$ 54,18, enquanto o do Brent para abril subia 1,01% na ICE, a US$ 56,92.