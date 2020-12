Com Brexit, vacina e divulgação de dados, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia não tiveram direção única, nesta quarta-feira, 9, mas subiram na maioria. No merecado acionário de Tóquio, o otimismo com a chance de vacina contra a covid-19 prevaleceu, mas em Xangai houve perda de fôlego ao longo do pregão, com baixa em setores que vinham registrando ganhos recentes.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 1,12%, em 3.371,96 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,88%, a 2.355,41 pontos. Xangai chegou a mostrar ganhos no início do dia, após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China, mas perdeu força durante o pregão, com aparente realização de lucros em setores que haviam mostrado ganhos recentes.

Na agenda de indicadores, o CPI chinês recuou 0,5% em novembro, na comparação anual, ante expectativa de estabilidade dos analistas. Para a Capital Economics, o dado não é motivo de preocupação, sendo em grande medida atribuído à queda nos preços da carne de porco com o aumento da demanda recente.

Bolsas da Ásia

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 1,33%, a 26.817,94 pontos, no nível de fechamento mais alto desde abril de 1991. Ações dos setores automobilístico e de eletrônicos estiveram entre os destaques, com atenção também para a chance de vacina contra o novo coronavírus em breve. Nissan Motor subiu 6,8% e a fabricante de microchips Lasertec avançou 6,4%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou alta de 0,75%, para 26.502,84 pontos. Analista da IG, Jingyi Pan mencionou otimismo no mercado local após o Reino Unido já começar a administrar doses da vacina contra a covid-19. Ainda segundo ela, mais sinais de estímulo fiscal nos Estados Unidos colaboram para o sentimento positivo. Nesta quarta, ações de tecnologia lideraram ganhos, com Xiaomi em alta de 4,4%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou com ganho de 2,02%, na máxima do dia, em 2.755,47 pontos. Seul ainda registrou nível de fechamento recorde, impulsionada pela perspectiva de recuperação econômica na Coreia do Sul, com destaque no pregão para ações de eletrônicos. Em Taiwan, o índice Taiex terminou em alta de 0,21%, em 14.390,14 pontos.

Na Oceania, na Bolsa australiana o índice S&P/ASX 200 subiu 0,61%, a 6.728,50 pontos, terminando no nível mais elevado em quase dez meses. Ações ligadas a telecomunicações e ao consumo discricionário se saíram bem em geral.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa mostram ganhos em sua grande maioria, nas primeiras horas do pregão desta quarta-feira. Após fecharem sem sinal único, os índices sobem com a perspectiva de vacinas contra a covid-19 e também de um dia importante nas negociações comerciais entre Reino Unido e União Europeia. O avanço do novo coronavírus, contudo, continua no radar como ameaça importante, com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendendo mais restrições à circulação para conter a crise de saúde.

Notícias recentes em geral positivas sobre vacinas contra a covid-19 têm apoiado o humor de investidores. Analistas alertam, contudo, que a logística para a aplicação será complexa, sobretudo nos meses iniciais, e com isso o impacto econômico direto pode demorar mais. Nesta quarta, Merkel adotou tom cauteloso, ao defender mais restrições à circulação em toda a Alemanha diante dos números da pandemia. Nesse contexto, o Banco Central Europeu (BCE) se reúne nesta quinta-feira e a expectativa, segundo o ING, é de mais relaxamento monetário para contrabalançar a fraqueza.

Na agenda de indicadores, a Alemanha teve alta de 0,8% em outubro ante setembro nas suas exportações, abaixo da previsão de aumento de 1,4% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. No noticiário, o Brexit é um dos principais focos. Nesta quarta, o premiê britânico, Boris Johnson, deve ir a Bruxelas negociar com o comando da UE. As partes chegaram a um acordo preliminar nesta semana, mas persistem divergências.

Às 6h45, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,52%, Frankfurt avançava 0,85% e Paris, 0,30%. Na contramão da maioria, Milão recuava 0,11%. Madri tinha alta de 0,31% e Lisboa avançava 0,65%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,2121 e a libra operava com ganhos, em US$ 1,3442, recuperando-se de perdas recentes, mas com o noticiário do Brexit como fator importante para a divisa britânica.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta, porém bem próximos da estabilidade, nesta madrugada. A commodity chegou a cair nesta noite, após o American Petroleum Institute (API) estimar aumento de 1,1 milhão de barris nos estoques de petróleo dos EUA na última semana. O dado oficial de estoques do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano sai às 12h (de Brasília). Às 4h24, o petróleo WTI para janeiro operava em alta de 0,07%, a US$ 45,63 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro subia 0,02%, a US$ 48,85 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), beneficiados pelo dólar mais fraco ante outras moedas principais.