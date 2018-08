Com cenário eleitoral, dólar avança e se mantém acima dos R$ 4

O cenário político incerto após nova pesquisa eleitoral deixa o mercado de câmbio volátil e com o dólar acima dos R$ 4. A moeda retomou o sinal de alta, já registrado na abertura, depois de ter caído pontualmente nos primeiros negócios.

Após ter começado a sessão com viés de alta de 0,08%, na máxima de R$ 4,0445 naquele momento, o dólar à vista recuou à mínima de R$ 4,0320 (-0,23%). Depois, retomou o sinal positivo – às 9h29, o dólar à vista subia 0,87%, a R$ 4,0760.

O pano de fundo segue sendo de cautela com as eleições, após a pesquisa Datafolha mostrar o ex-presidente Lula avançando e com grande vantagem em relação a seus adversários.

Como o ajuste de alta local está na contramão do dólar mais fraco no exterior frente divisas principais e algumas emergentes, investidores voltam a especular nas mesas de operação sobre possível intervenção do Banco Central no mercado, por meio de swaps cambiais extras ou leilões de linha.

Ontem, como reação à pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, a moeda americana registrou alta de 2,13% e fechou o dia cotada a R$ 4,04, maior valor de fechamento desde o dia 18 de fevereiro de 2016. Já o dólar turismo em espécie chegou a ser encontrado por até R$ 4,44 nas casas de câmbio, segundo levantamento do site Meu Câmbio. No cartão pré-pago, o valor atingiu R$ 4,63.