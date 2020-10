Com cautela por conta da covid e impasse fiscal nos EUA, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 16, com investidores ainda se mostrando cautelosos em meio à disseminação do novo coronavírus e incertezas sobre um novo pacote fiscal nos Estados Unidos.

Ao longo da semana, os negócios na Ásia e em outras partes do mundo foram prejudicados pelo aumento de casos de infecção por covid-19, principalmente na Europa e nos EUA, e por dúvidas sobre a capacidade do governo americano de chegar a um acordo sobre novos estímulos fiscais com a oposição democrata.

Nos últimos dias, Reino Unido, França, Portugal e outros países europeus retomaram medidas de restrição, numa nova tentativa de conter a propagação da doença. Já o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse, em mais de uma ocasião, que será difícil garantir um acordo fiscal antes da eleição presidencial de 3 de novembro.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o índice Xangai Composto teve modesto ganho de 0,13%, a 3.336,36 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,39%, a 2.265,43 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,41% em Tóquio, a 23.410,63 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,83% em Seul, a 2.341,43 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,60% em Taiwan, a 12.750,37 pontos, mas o Hang Seng avançou 0,94% em Hong Kong, a 24.386,79 pontos.

Na quinta-feira, 15, os mercados acionários de Nova York ficaram no vermelho pelo terceiro dia seguido, mas as perdas foram contidas pelo bom desempenho de ações do setor bancário.

Na Oceania, a Bolsa australiana encerrou a sessão em baixa, com queda de 0,54% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.176,80 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas na Europa ensaiam um movimento de recuperação no último pregão da semana enquanto o aumento de casos da covid-19 e a expectativa em torno do Brexit, como é chamado o divórcio do Reino Unido da União Europeia (UE), seguem no centro das preocupações dos investidores. Com o apoio do noticiário corporativo e dados da zona do euro, os mercados tentam reduzir as perdas aprofundadas pelo temor do impacto econômico dos novos bloqueios para conter uma segunda onda do vírus no continente e as incertezas quanto a um novo socorro nos Estados Unidos.

Depois de fecharem em forte baixa na quinta, as ações europeias operam no azul, com exceção da Bolsa de Madri. Às 7h07, no horário de Brasília, o Stoxx-600 apresentava elevação de 0,58%, aos 365,00 pontos. O alívio ajuda a diminuir as perdas do índice na semana, que representa 90% do mercado europeu.

"A queda para os preços dos ativos foi limitada até agora, com o Stoxx-600 ainda dentro de 5% de seu pico de julho", avalia o Bank of America (BofA), em relatório. Para estrategistas do banco americano, há potencial de alta de 10% do índice tão logo o vento contrário do "ressurgimento do vírus" e, especialmente, se aprovada a ajuda fiscal nos EUA, sustentarem um crescimento global favorável.

De volta ao front de preocupações, a incerteza de investidores segue numa crescente quanto aos efeitos de uma segunda onda do vírus na Europa e a multiplicação de restrições mais duras para contê-la. Na quinta foi a vez de Londres elevar a régua para conter o vírus, com "alerta alto" para os britânicos.

Em mais um capítulo do "Brexit drama", como tem sido apelidado por bancos e pela imprensa estrangeira o imbróglio das negociações entre o Reino Unido e UE, as atenções estão voltadas para a fala do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nesta sexta-feira, 16, após reunião com o bloco europeu.

Os investidores monitoram ainda o desenrolar do novo pacote de ajuda fiscal nos EUA. O presidente americano, Donald Trump, disse na quinta que está disposto a aumentar o valor da proposta da Casa Branca por um socorro de US$ 1,8 trilhão. Vale lembrar que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, busca US$ 2,2 trilhões.

Também às 7h07 de Brasília, o índice CAC-40, de Paris, liderava o movimento de recuperação de perdas nas praças europeias, com valorização de 1,10%. Enquanto isso, o FTSE-100, de Londres, subia 0,75%, e o Dax-30, de Frankfurt, tinha alta de 0,59%. O índice FTSE-MIB, de Milão, tinha elevação de 0,16% e o PSI-20, de Lisboa, alta marginal de 0,04%. Na contramão, o Ibex-35, de Madri, tinha baixa de 0,20%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, em meio a temores de que a recuperação da demanda pela commodity seja interrompida pelo recente aumento no número de infecções por covid-19 em vários países. Às 4h27 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para novembro caía 1,04% na Nymex, a US$ 40,81, enquanto o do Brent para dezembro recuava 1,07% na ICE, a US$ 42,70.