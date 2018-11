Com cenário externo, Bolsa e dólar sobem moderadamente

A Bolsa abriu em leva alta em um movimento de ajuste aos preços externos negociados na sexta-feira, 2, quando o mercado doméstico ficou fechado por causa do feriado pelo Dia dos Finados. Naquele dia, os fundos de índices (ETFs) de ações brasileiras lá fora fecharam em forte alta.

O dólar à vista segue em alta num movimento alinhado ao exterior. No mercado global de moedas, o dólar sobe moderadamente perante todas principais divisas emergentes e ligadas a commodities, com exceção do dólar canadense. A moeda do Canadá sobe levemente em relação à divisa americana.

Às 11h06, o Ibovespa subia 0,39% aos 88.767,19 pontos. As ações da Petrobrás contradizem os futuros do petróleo e sobem (+0,81% ON e +0,95% PN). O dólar à vista subia 0,42% aos R$ 3,7136.

Do exterior, os contratos futuros do petróleo e do cobre estão em queda, enquanto as bolsas europeias sobem. Os índices acionários futuros de Nova York exibem sinal positivo, mas são negociados muito perto do último fechamento.

O fortalecimento moderado do dólar ante o real influencia os contratos intermediários e longos dos juros futuros. Já as taxas dos vencimentos mais curtos dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) operam estáveis.

Às 10h33 os índices acionários futuros de Nova York seguiam estáveis: Dow Jones (0%), S&P500 (+0,06%), Nasdaq (-0,03%). O mercado à vista abre às 12h30 a partir desta segunda-feira, 5, por causa do horário de verão que começou no Brasil e terminou nos estados Unidos.