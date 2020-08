Com crescente tensão EUA-China, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira, 18, com investidores mostrando cautela em meio às crescentes tensões entre Estados Unidos e China e indícios de que o novo coronavírus voltou a se alastrar na Coreia do Sul.

Em mais um capítulo das complicadas relações sino-americanas, o governo dos EUA ampliou na segunda-feira, 17, restrições à Huawei, numa tentativa de limitar o acesso da gigante de telecomunicações chinesa à tecnologia americana.

Por outro lado, o presidente Donald Trump, assim como outras autoridades da Casa Branca, admitiram em entrevistas na segunda que a China vem cumprindo sua parte no acordo comercial de "fase 1" que Washington e Pequim assinaram em janeiro, ao comprar grandes quantidades de produtos agrícolas americanos.

Bolsas da Ásia

O índice acionário Kospi sofreu queda de 2,46% em Seul, a 2.348,24 pontos, após a Coreia do Sul relatar 246 novos casos de covid-19 nesta terça. Trata-se do quinto dia consecutivo em que o país registra mais de 100 infectados. Com isso, a Coreia do Sul acumula 15.761 casos da doença, incluindo 306 mortes. Na segunda, a Bolsa sul-coreana não operou devido a um feriado.

Em Tóquio, o japonês Nikkei também ficou no vermelho, com baixa de 0,20%, a 23.051,08 pontos, pressionado por ações dos setores siderúrgico e de aviação. Já em Taiwan, o Taiex recuou 0,65%, a 12.872,14 pontos.

Na China continental, as Bolsas tiveram ganhos modestos nesta terça, revertendo perdas de mais cedo na sessão. O Xangai Composto subiu 0,36%, a 3.451,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,49%, a 2.298,45 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta marginal de 0,08%, a 25.367,38 pontos.

Investidores na Ásia também acompanham o impasse nas negociações entre o governo Trump e a oposição democrata para o lançamento de um novo pacote fiscal, em resposta à crise do coronavírus.

Na Oceania, a Bolsa australiana teve um dia positivo, em reação a balanços financeiros domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,77% em Sydney, a 6.123,40 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em baixa nesta terça-feira, com investidores atentos aos últimos desdobramentos das tensões entre EUA e China. Às 4h06, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,70%, a de Frankfurt recuava 0,67% e a de Paris se desvalorizava 0,66%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,94%, 0,72% e 0,14%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada na madrugada desta terça-feira, revertendo parte dos ganhos da sessão anterior, quando o WTI fechou no maior nível desde 5 de março. No fim da tarde, investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre estoques de petróleo e derivados dos EUA. Às 4h21 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 0,30% na Nymex, a US$ 43,04, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,20% na ICE, a US$ 45,28.