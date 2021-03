Com crise nas favelas, UniãoSP quer reacelerar doações de cestas básicas

BRASÍLIA - Movimento que une grupos da sociedade civil, o UniãoSP identificou a necessidade de reacelerar as doações de cestas básicas a comunidades carentes neste início de 2021. O diagnóstico é de que, sem o pagamento do auxílio emergencial, milhões de famílias nas favelas voltaram a enfrentar a fome.

“Ao longo do ano passado, conseguimos mobilizar a sociedade civil. Arrecadamos aproximadamente R$ 30 milhões e os transformamos em cestas básicas”, explica a economista Geyze Diniz, mulher do empresário Abilio Diniz e uma das lideranças do UniãoSP. O movimento recolhe recursos de empresas e de pessoas físicas por meio de seu site (www.uniaosp.org). As doações são a partir de R$ 60.

Desde o fim de março de 2020, o movimento distribuiu cerca de 620 mil cestas básicas a famílias carentes. A ação ajudou a minimizar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus sobre as favelas.

No entanto, passados os primeiros meses da pandemia, as doações caíram. Geyze Diniz alerta que a necessidade de doações está ainda maior agora, sem o auxílio emergencial. “Queremos retornar a doação de cestas básicas com força. Empresas e pessoas físicas precisam se mobilizar, para evitar que se tenha um colapso, um caos social”, alerta.

Para a empresária Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península e também uma das lideranças do UniãoSP, a situação em 2021 é mais grave que a de 2020. “Primeiro, porque não temos mais o auxílio emergencial. E, segundo, porque quebraram muitos negócios nas comunidades mais necessitadas”, afirma. “Todo mundo está muito focado na vacinação e com pouca disposição de continuar com aquele clima de urgência. Só que a urgência agora é ainda maior que no ano passado.”