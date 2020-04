Com crise, serviços entram na mira de parlamentares

BRASÍLIA - O projeto de lei mais prejudicial para o setor de infraestrutura, na avaliação da Abdib, é o do deputado federal Carlos Chiodini (MDB-SC), que propõe a suspensão temporária de cobrança de pedágios para todo tipo de usuário enquanto perdurar o estado de calamidade pública, até 31 de dezembro deste ano. Na justificativa do projeto, o deputado afirma que a pandemia exige que se evite o contato entre pessoas e objetos difusores de doenças.

“Sabemos que cédulas e moedas são agentes precursores de diversas doenças e que os pedágios em sua maioria realizam essa movimentação diária de passagem de valores com seus clientes. Assim sendo, cabível se faz tal medida para ao máximo evitar uma maior disseminação da presente enfermidade pelo contato com agentes precursores”, diz a proposta.

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) apresentou pedido de urgência para votar a proposta. O governo, no entanto, tem atuado nos bastidores para barrar o avanço da medida – o próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou da articulação e ligou para Baleia Rossi e até para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para alertar sobre os riscos do texto.

Autor do projeto que suspende a cobrança da bandeiras tarifárias durante a crise, o deputado Charlles Evangelista (PSL-MG), diz que a ideia é fazer com que as contas de luz pesem menos no ‘bolso’ dos consumidores. Segundo ele, a proposta é uma demanda de seus eleitores. “O projeto visa manter a cobrança do fornecimento da energia elétrica, mas de forma a não acrescentar qualquer valor sobre a prestação deste serviço, ou seja, as concessionárias irão receber, porém sem acréscimo de qualquer valor pelo serviço prestado”, disse.

Cortes

Já o deputado Luis Miranda (DEM-DF) quer proibir a suspensão dos cortes de energia elétrica, saneamento básico e serviços de telecomunicações por inadimplência enquanto durar a crise. A proposta de Miranda prevê ainda um desconto de 50% sobre o valor total da dívida, no período da calamidade, e permite o parcelamento pelo prazo de até 12 meses.

Para o deputado, a proposta não gera prejuízos. “Pelo contrário. Com a onda negativa na economia provocada pelo coronavírus, está havendo um crescimento gigantesco da inadimplência. Mediante o desconto de 50% concedido em caso de pontualidade, os cidadãos e o empresariado poderão fazer um esforço ainda maior para a quitação dos débitos”, disse.

Não é só o ministro Tarcísio de Freitas que se preocupa com projetos dessa natureza. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem demonstrado receio com iniciativas que quebrem contratos com o aval do Congresso.

Campos Neto tem dito que essas medidas podem tornar a recuperação muito mais lenta e sofrida e até mesmo levar a economia ao colapso. Por isso, o BC tem sinalizado que não faltará crédito para ajudar famílias e empresas a pagar contas e alongar dívidas. Guedes também tem frisado que o País não pode cair na tentação do calote generalizado.