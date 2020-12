Com dados da China, Brexit e covid, mercados internacionais têm instabilidade

Os mercados asiáticos da Ásia fecharam na grande maioria em queda nesta terça-feira, 15, embora em alguns casos próximos da estabilidade. Investidores avaliaram dados da China, além de continuarem bastante atentos à disseminação da covid-19 e ao risco de mais restrições à circulação para conter o vírus, embora as vacinações deem alguma esperança sobre o quadro à frente. Além disso, a falta de acordo nos Estados Unidos sobre mais estímulos fiscais foi monitorada.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,17%, em 26.687,84 pontos, com ações dos setores financeiro e de aviação pressionadas. A covid-19 no Japão foi assunto importante, em meio à notícia de que o governo japonês pode adotar um terceiro orçamento extra para o ano fiscal de 2020 a fim de enfrentar a desaceleração econômica.

Na China, a Bolsa de Xangai terminou em queda de 0,06%, em 3.367,23 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,39%, a 2.256,43 pontos. A produção industrial e as vendas no varejo aceleraram recuperação em novembro, segundo dados oficiais. A produção industrial cresceu 7% na comparação anual, acima da previsão de 6,8% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, enquanto as vendas no varejo avançaram 5% na mesma comparação, mas nesse caso com previsão de alta mais forte, de 5,5%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,19%, a 2.756,82 pontos. Ações de siderúrgicas e transportadoras marítimas pressionaram o índice, ao lado de avanços no número de casos na covid-19 na Coreia do Sul. Investidores também aproveitaram para realizar lucros, após altas recentes.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,69%, para 26.207,29 pontos, com papéis de tecnologia e energia entre as baixas. A pandemia na Europa e nos EUA e medidas para restringir a atividade e conter o problema pesaram sobre o sentimento, segundo a KGI Research, que cita também riscos regulatórios sobre empresas de tecnologia da China. Em Hong Kong, a administração local disse que buscará aprovar no Legislativo mais uma rodada de fundos de alívio, direcionados a empresas mais atingidas pelas restrições da pandemia. Em Taiwan, o índice Taiex teve baixa de 1,00%, a 14.068,52 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,43%, a 6.631,30 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações do setor financeiro e de mineradoras estiveram entre as baixas.

Bolsas da Europa

Os mercados acionários da Europa não mostravam sinal único, nas primeiras horas de negócios, embora várias praças estejam exibindo ganho de fôlego na última hora. As negociações entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit seguem como um dos principais focos dos investidores, mas também o avanço da covid-19 e seus riscos à atividade, bem como os cronogramas para imunizar as pessoas contra a doença. Além disso, dados da China divulgados mais cedo são avaliados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,21%, em 392,68 pontos, perto das 7h, no horário de Brasília.

A extensão do período de diálogo entre Londres e Bruxelas, no fim de semana, sobre um potencial acordo comercial foi bem recebida pelos investidores, mas seguem as dúvidas sobre a iniciativa. A UE diz que os próximos dias de diálogo serão cruciais, enquanto o premiê britânico, Boris Johnson, tem dito que uma possibilidade clara é não haver acordo entre as partes.

Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, Frankfurt avançava 0,77% e Paris, 0,56%. Milão também subia, em alta de 0,21%, mas Madri caía 0,31% e Lisboa tinha baixa de 0,67%. No câmbio, o euro avançava a US$ 1,2159 e a libra caía a US$ 1,3322, quase estável.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo oscilaram, mas mantiveram o quadro de perdas modestas, após a Agência Internacional de Energia (AIE) cortar a previsão para a demanda global pela commodity em 2021 em 170 mil barris por dia (bpd), em seu relatório mensal. Às 6h25 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro caía 0,11%, a US$ 46,93 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro tinha baixa de 0,18%, a US$ 50,0 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).